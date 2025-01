Stars Rihanna: Emotionaler Tribut an die verstorbene Schmuckdesignerin Lynn Ban

Rihanna - OCT 2024 - GETTY - Out in New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat der verstorbenen Schmuckdesignerin Tribut gezollt.

Rihanna hat der verstorbenen Schmuckdesignerin Lynn Ban Tribut gezollt.

Die Designerin ist im Alter von 52 Jahren, Wochen nach einem Skiunfall, aus dem Leben geschieden und Rihanna hat ihre Trauer jetzt in den sozialen Medien ausgedrückt.

Als Reaktion auf Bans Tod verkündete Rihanna auf ihrem Account auf Instagram: „2025 erschüttert mich gerade! Das ist alles zu viel!!! Lynn, du wirst immer unsere gute Fee sein! Ich liebe dich für immer und ewig! Ich kann es nicht glauben, dass ich das gerade in einen gKommentarbereich schreibe! Danke für all die Freude, die du uns gebracht hast!“ Rihanna hat jahrelang mit Ban zusammengearbeitet und ihre Schmuckdesigns regelmäßig auf ihren Tourneen und in ihren Musikvideos getragen. Lynn, die in der Netflix-Show ,Bling Empire: New York‘ zu sehen war, starb Wochen, nachdem sie sich nach einem Skiunfall einer Gehirnoperation unterzog. Ihr Sohn Sebastian verkündete den Tod der Prominenten in den sozialen Medien. Auf dem Instagram-Account seiner verstorbenen Mutter schrieb er: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zu erzählen, wer meine Mama wirklich war. Sie war und wird immer meine beste Freundin sein, die beste Mutter für mich und jemand, der sich um alle kümmerte. Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht, selbst wenn die Zeiten während ihres Genesungsprozesses hart waren. Sie war bis zum Ende eine Kämpferin und ist die stärkste Frau, die ich kenne.“