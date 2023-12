Beauty & Fashion Rihanna kündigt neue Version der Fenty x PUMA Creeper Phatty-Turnschuhe an

Rihanna - Paramount Pictures 2023 CinemaCon - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 16:00 Uhr

Rihanna verkündete, dass sie eine „größere und krassere“ Version ihrer beliebten PUMA Creeper-Turnschuhe herausbringen wird.

Die ‚Umbrella‘-Künstlerin, die seit ihrem ‚Anti‘-Album von 2016 kein Studioalbum mehr veröffentlichte, nachdem sie Unternehmen in den Bereichen Mode und Beauty gründete, kennt den Hype ihrer Fans um den Schuh, den sie im Rahmen ihrer Fenty x Puma-Kollaboration entwarf, nachdem „alle fragen“.

Und der Star erzählte jetzt, dass sie die Fenty x PUMA Creeper Phatty-Turnschuhe nach der letzten Veröffentlichung im November erneut auf den Markt bringen möchte. Die 35-jährige Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Robyn Fenty heißt, sagte in einem Interview gegenüber ‚Elle.com‘: „[The Creeper] ist ein Favorit der Fans und die Fans wollten ihn seit dem letzten Release zurückbringen. Das ist es, wonach mich immer jeder fragte: ‚Wann veröffentlichst du einen Creeper?‘ Wir haben uns dazu entschieden, ihn größer und krasser zurückzubringen.“ Die ‚Only Girl In The World‘-Hitmacherin, die mit ihrem Partner ASAP Rocky (35) die Kinder RZA (16 Monate) und Riot (4 Monate) großzieht, bezeichnete die Balance zwischen dem Muttersein und ihrem Leben als Superstar als eines der „herausforderndsten“ Elemente ihres Alltags.