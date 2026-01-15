Musik Rihanna: Musik-Comeback mit ‚riesigen Sommer-Stadionkonzerten‘

Bang Showbiz | 15.01.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin steht offenbar kurz vor einem Comeback auf die große Live-Bühne.

Rihanna plant offenbar ihr lang erwartetes musikalisches Comeback mit einer Reihe riesiger Stadionkonzerte im Sommer 2026.

Die 37-jährige Sängerin sollte Spekulationen zufolge bereits 2025 auf die Bühne zurückkehren, sagte die bisher unveröffentlichte Tour jedoch wegen ihrer Schwangerschaft ab. Neue Berichte deuten nun darauf hin, dass Rihanna – die im September ihr drittes Kind zur Welt brachte – endlich bereit ist, wieder auf Tour zu gehen. Die ‚Umbrella‘-Künstlerin habe mehrere große Konzerte im Vereinigten Königreich geplant.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Sie musste ihre Shows im London Stadium im letzten Sommer absagen, weil sie ihre Tochter erwartete … Rihanna liebt es, Mutter zu sein, und war sehr beschäftigt mit ihrer Fenty-Modekollektion, aber Musik ist ihre wahre Leidenschaft.“

Nun sei die Chartstürmerin bereit, wieder auf die Bühne zu treten. „Sie will, dass ihre Fans die Musik hören, an der sie gearbeitet hat“, fügte der Insider hinzu. „Dieses Jahr wird monumental für Rihanna, und die Fans können mit riesigen Shows rechnen. Es wird garantiert ausverkauft sein.“ Die Berichte besagen, dass die UK-Shows im August stattfinden werden – zehn Jahre, nachdem Rihanna 2016 mit ihrer ‚Anti World‘-Tour unterwegs war.

Ihr letzter großer Auftritt war 2023 bei der Halbzeitshow des Super Bowl LVII in Glendale, Arizona, als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky hat Rihanna die Söhne RZA (3) und Riot (2) sowie die vier Monate alte Tochter Rocki.