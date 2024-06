Musik Rihanna: Sie arbeitet an ihrem neunten Studioalbum

Rihanna - June 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 12:00 Uhr

Rihanna erzählte, dass sie mit ihrem neunten Album wieder von „vorne anfängt“.

Die ‚Umbrella‘-Hitmacherin hatte seit ‚Anti‘ im Jahr 2016 keine LP mehr herausgebracht, aber jetzt ist sie bereit dazu, wieder ins Studio zu gehen, um sich die Musik, an der sie in den letzten Jahren arbeitete, erneut anzuhören und etwas zu finden, das für sie auch heute weiterhin relevant ist.

Die Künstlerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich denke, dass diese Musik für mich eine Neuentdeckung ist. Ich entdecke die Dinge wieder neu. Ich habe so lange an dem Album gearbeitet, dass ich das alles irgendwie beiseite legte, und jetzt bin ich bereit dazu, wieder ins Studio zu gehen. Ich werde anfangen – gib mir eine Sekunde! Genau, ich werde wieder von vorne anfangen. Aber ich möchte die Songs, die ich habe, nicht vernachlässigen. Ich möchte zurückgehen und mir die Sachen mit neuen Ohren anhören, mit einer neuen Perspektive und dann schauen, was passt und was mir weiterhin gefällt.” Die 36-jährige Sängerin, die zusammen mit A$AP Rocky ihre Söhne RZA (2) und Riot (10 Monate) großzieht, hatte am Anfang der Woche Diskussionen unter ihren Fans ausgelöst, als sie in New York City mit einem T-Shirt mit einem ‚Ich bin im Ruhestand‘-Slogan gesehen wurde. Rihanna versprach jedoch, dass sich ihre Fans deshalb keine Sorgen machen müssen und sagte: „Die Leute wurden von diesen Worten „im Ruhestand“ getriggert. Sie sagten so etwas wie ‚Wir werden jetzt nie wieder ein Album von ihr zu hören bekommen.‘ Niemand hat sich die andere Zeile durchgelesen, da stand so etwas wie ‚So schick kann ich mich nicht anziehen.'“