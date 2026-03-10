Stars Rita Ora: ‚Eizellen einfrieren war der beste Rat‘

Rita Ora at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 09:00 Uhr

Rita Ora sagt, dass der Ratschlag, ihre Eizellen in ihren 20ern einfrieren zu lassen, „der beste Ratschlag“ war.

Die 35-jährige Sängerin Rita Ora ließ erstmals mit 24 Jahren ihre Eizellen einfrieren und wiederholte den Eingriff drei Jahre später. Rückblickend erinnert sie sich, dass damals „alle verrückt geworden sind“, als sie diesen Schritt wagte – heute sei es jedoch für viele ganz normal.

Sie erzählte dem Magazin ‚Women’s Health‘: „[Damals] sagte mir ein Arzt, dass es ein wirklich guter Zeitpunkt sei, um die beste Qualität [der Eizellen] zu erhalten. Das war tatsächlich der beste Ratschlag, denn jetzt bin ich Mitte dreißig und habe viele Freundinnen, die wirklich versuchen, das herauszufinden. Wenn die Zeit gekommen ist, wird es einfach eine Erweiterung sein.“

Ora ist Stiefmutter der Kinder ihres Mannes Taika Waititi, Te Kāinga o te Hinekāhu (13) und Matewa Kiritapu (9) und sie ist begeistert von ihrer Rolle. Sie sagte: „Ich weiß nicht, ob man sich wirklich darauf vorbereiten kann, man muss es einfach in dem Moment herausfinden. Ich habe jede Sekunde geliebt – die Mädchen sind einfach ein Traum. Ich glaube, ich habe großes Glück gehabt. Wir haben viel Spaß – wir machen uns die Nägel, gehen shoppen. Ich liebe es, mit ihnen zusammen zu sein.“

Die Sängerin hat kürzlich verraten, dass ihre Rolle als Stiefmutter ihre Sicht auf das Leben verändert hat. Rita sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Es ist wirklich einfach. Wir wachen auf, trainieren zusammen, während die Kinder auf dem Laufband laufen. Es ist eine Familienangelegenheit. Ich muss sagen, es hat mir wirklich die Augen geöffnet, zu verstehen, dass es im Leben manchmal mehr gibt als das, was einem in diesem Moment wichtig ist. Ich habe erkannt, dass es so viel mehr gibt, und das hat mir (die Stiefmutterrolle) gegeben.“