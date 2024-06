Stars Rita Ora ist gerne Stiefmutter

Rita Ora - May 2024 - Met Gala - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2024, 14:26 Uhr

Die Sängerin findet großen Gefallen an ihrer Rolle als Stiefmama, da sie "eigentlich gar keine Verantwortung" übernehmen muss.

Rita Ora liebt ihre Rolle als Stiefmutter.

Die britische Popsängerin ist seit August 2022 mit Taika Waititi verheiratet. Der neuseeländische Regisseur hat aus seiner früheren Ehe mit Chelsea Wistanley die beiden Kinder Kāinga o te Hinekāhu (11) und Matewa Kiritapu (7).

Im ‚Table Manners‘-Podcast verrät die Musikerin nun, wie sehr sie in ihrer Rolle als Stiefmutter aufgeht. „Oh, ich liebe es. Es fühlt sich wirklich cool an, weil es so ist, als wäre ich die gute Fee, die eigentlich gar keine Verantwortung hat“, schwärmt sie.

Die 33-Jährige lebt mittlerweile überwiegend in der Heimat ihres Partners. „Die Hälfte meiner Familie und seine Kinder gehen in Neuseeland zur Schule, deshalb sind wir immer dort. In Auckland haben wir ein Haus, das buchstäblich am Wasser liegt. Das ist wirklich schön“, erzählt sie. „Neuseeland ist offensichtlich so weit weg – wenn man sich gemeinsam anstrengt, ist das ein großer Unterschied.“

Die ‚I Will Never Let You Down’-Interpretin fügt hinzu: „Ich habe dort ein paar Jahre lang bei ‚The Voice‘ mitgemacht und war einen großen Teil meines Jahres dort.“ Mittlerweile sei Neuseeland „ein Zuhause fern von zu Hause“ für sie. Auch Australien habe ihr sehr gut gefallen. „Dort habe ich natürlich auch meinen Mann kennengelernt“, verrät Rita.