Stars Rita Wilson enthüllt ’schockierende‘ geheime zweite Familie ihres Vaters

Rita Wilson - Cancer Research event 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 10:00 Uhr

Rita Wilson enthüllt 'schockierende' geheime zweite Familie ihres Vaters.

Rita Wilson war „schockiert“, als sie erfuhr, dass ihr verstorbener Vater eine geheime zweite Familie hatte.

Die 69-jährige Schauspielerin entdeckte 2012 in der Ahnenforschungsserie ‚Who Do You Think You Are?‘, dass ihr Vater Allan Wilson, geboren als Hassan Halilov Ibrahimoff, in seiner Heimat Bulgarien bereits eine Frau namens Alice und ein Kind namens Emil hatte, bevor er in die USA auswanderte. Die ‚Schlaflos in Seattle‘-Darstellerin, die in Los Angeles mit Allan, dessen Frau Dorothy und ihren Geschwistern Lily und Chris aufwuchs, erinnerte sich daran im Podcast ‚How to Fail With Elizabeth Day‘. Rita sagte: „Was sie über meinen Vater herausfanden, war so schockierend und ungewöhnlich, dass sie sich ganz auf seine Geschichte konzentriert haben.“ Man habe ihr mitgeteilt, dass Allan „verheiratet war und ein Kind hatte“, woraufhin sie die Produzenten fragte: „Werde ich jemanden treffen? Werde ich eine Familie kennenlernen?“

Dazu kam es leider nicht: Alice starb bei der Geburt, und Emil verstarb vier Monate nach seiner Geburt am 26. Dezember an einer Infektion. Nach dieser doppelten Tragödie – „direkt nach dem Krieg“ – zog Allan 1949 in die USA. Rita sagte: „Ich komme immer noch nicht darüber hinweg. Er hat uns nie etwas davon erzählt. Ich wünschte, ich hätte mit ihm darüber sprechen können.“ In einer „seltsamen“ und herzzerreißenden Wendung fügte sie hinzu: „Das erste Kind meiner Schwester wurde am 26. Dezember geboren, und mein jüngster Sohn auch. Und ich denke an meinen Vater, der all die Jahre diese Geburtstage gefeiert hat – und wusste, dass er ein Kind hatte, Emil, das am 26. Dezember geboren wurde und gestorben ist.“

Rita, die seit 1998 mit Tom Hanks verheiratet ist und mit ihm die Söhne Chet und Truman hat sowie Stiefmutter seiner älteren Kinder Colin und Elizabeth ist, erklärte, dass ihre griechisch-orthodoxe Familie „sehr verschlossen“ war. Sie glaubt jedoch: „Wenn wir alle offener miteinander wären, würden wir sehen, dass wir alle im selben Boot sitzen.“ Allan heiratete 1950 Dorothy, mit der er später Rita, Lily und Chris bekam. Rita lobte ihre Eltern – ihr Vater starb im März 2009 – als „unglaubliche“ Eltern.