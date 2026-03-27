Film Tom Hanks: Rolle in ‚The Comebacker‘

Tom Hanks - October 2024 - Avalon - Here World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 11:00 Uhr

Tom Hanks wird in dem neuen Baseball-Film ‚The Comebacker‘ die Hauptrolle übernehmen.

Der 69-jährige Hollywood-Star arbeitet für das neue Projekt, das auf der Kurzgeschichte ‚The Comebacker‘ von Dave Eggers basiert, erneut mit Regisseurin Marielle Heller zusammen, nachdem sie bereits 2019 bei dem Oscar-nominierten Film ‚A Beautiful Day in the Neighborhood‘ – über das Leben des TV-Stars Fred Rogers – zusammengearbeitet hatten.

Heller wird Regie führen, während Hanks die Hauptrolle übernimmt; beide sind laut ‚Variety‘ auch als Produzenten aufgeführt. Die Publikation berichtet zudem, dass Musikstar Bad Bunny und der Oscar-nominierte Schauspieler Colman Domingo ebenfalls für Rollen im Gespräch sind. Der Film erzählt die Geschichte eines Pitchers, der aus der Minor League berufen wird und dessen Verhalten sich nach einer schweren Kopfverletzung verändert. Seine poetischen Reden sorgen für Aufsehen, nachdem sie von einem erfahrenen Sportjournalisten dokumentiert wurden, der dadurch seine Liebe zum Sport wiederentdeckt. ‚Deadline.com‘ berichtet, dass Hanks den Pitching-Coach des Sportstars spielen wird.

Diese Zusammenarbeit ist bereits das dritte Mal, dass Hanks in einem Film mitwirkt, der auf einem Werk von Eggers basiert, nachdem er zuvor in ‚A Hologram for the King‘ (2016) – einer Verfilmung von Eggers‘ gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2012 – und in ‚The Circle‘ (2017) – einer Adaption des Buches des Autors aus dem Jahr 2013 – zu sehen war.