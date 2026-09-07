Stars Rob Reiner gewinnt posthum einen Creative Arts Emmy

Rob Reiner and Michele Singer Reiner Avalon 15.12.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 10:00 Uhr

Rob Reiner gewinnt posthum einen Creative Arts Emmy.

Neun Monate nach seinem Tod hat Rob Reiner posthum einen Creative Arts Emmy gewonnen.

Der verstorbene Schauspieler und Regisseur war im Dezember zusammen mit seiner Frau Michele Reiner in seinem Haus in Los Angeles erstochen aufgefunden worden. Am Sonntagabend (06. September) wurde Rob mit dem Preis als ‚Bester Gastdarsteller in einer Comedyserie‘ bei den Creative Arts Emmys im Peacock Theater in Los Angeles, Kalifornien, für seine Rolle als Albert Schnurr in ‚The Bear‘ ausgezeichnet. Der Filmemacher setzte sich gegen Michael J. Fox, Brett Goldstein, Hamish Linklater, Christopher McDonald und Connor Storrie durch. Nach der Bekanntgabe von Robs Sieg durch die Moderatoren Wendi McLendon-Covey und David Alan Grier spendete das Publikum dem verstorbenen Schauspieler einen langen stehenden Applaus. Es war Robs dritter Emmy.

Letzten Monat erzählte Robs Sohn Jake Reiner, wie er „Wut und Zorn“ über den Tod seiner Eltern empfindet. Der jüngste Sohn des Paares, Nick Reiner, wurde später mit dem Mord an seinen Eltern angeklagt. Sein älterer Bruder Jake gab zu, dass er die Tragödie „nie verstehen“ werde. In einem Interview mit ‚ABC7 Los Angeles‘ sagte Jake: „Nick sitzt im Gefängnis. Es ist so, dass ich meine Eltern körperlich verloren habe und dann wurde Nick verhaftet. Jetzt sind nur noch Romy und ich übrig, und wir müssen das im Wesentlichen allein bewältigen. Bei mir äußert sich das in Wut. In Zorn. Darin, wie ungerecht das alles war, dass ich kein Mitspracherecht hatte bei dem, was passiert ist.“ Er habe nicht verhindern können, dass es passierte und habe keine Wahl gehabt. „Ich muss die Realität einfach akzeptieren“, so Jake weiter. „Und für mich ist das einer der frustrierendsten Aspekte von alldem. Ich werde es nie verstehen. Es ist mir egal, wie es mir erklärt wird. Es ist mir egal, welche Fakten ans Licht kommen. Ich werde nie verstehen, warum das passiert ist.“

Obwohl Jake sich weigerte, über Nick zu sprechen, bestätigte er, dass sie seit dem Tod ihrer Eltern nicht mehr miteinander gesprochen haben. Er betonte, dass Rob und Michele „nie aufgehört haben, ihrem Bruder helfen zu wollen“, der mit Sucht und psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Der 34-Jährige bestehe darauf, dass die Menschen nicht verstehen können, was er und seine Schwester Romy in den letzten acht Monaten durchgemacht haben. Er sagte: „Niemand versteht wirklich, wie es ist, so etwas durchzumachen, bis man es selbst erlebt. Es sind acht Monate vergangen. Gleichzeitig fühlt es sich an wie acht Jahre. Und gleichzeitig wie acht Minuten. Denn jedes Mal, wenn ich aufwache, werde ich an meine Realität erinnert.“