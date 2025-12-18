Stars Rob Reiner: Seine anderen Kinder äußern sich zu den tragischen Todesfällen

Rob Reiner and Michele Singer Reiner 2018 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 11:00 Uhr

Romy and Jake Reiner haben nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern ein gemeinsames Statement veröffentlicht.

Rob Reiner und Michele Singer Reiner wurden von ihren Kindern Romy und Jake Reiner als deren „beste Freunde“ gewürdigt.

Der Sohn des Paares, Nick Reiner, wurde wegen des Mordes an dem ‚Die Braut des Prinzen‘-Regisseur und seiner Ehefrau angeklagt. Nach der Tragödie am Sonntag (14. Dezember) haben sich ihre beiden anderen Kinder nun erstmals zu dem „schrecklichen und verheerenden Verlust“ geäußert.

Romy (27) und Jake (34) erklärten in einem Statement: „Worte können nicht annähernd den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Moment des Tages empfinden. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.“

Die Geschwister bedankten sich zudem für die Liebe und Unterstützung, die ihnen entgegengebracht wurde, und appellierten an „Mitgefühl und Menschlichkeit“ im Umgang mit den Todesumständen ihrer Eltern. „Wir sind dankbar für die überwältigende Anteilnahme, Freundlichkeit und Unterstützung, die wir nicht nur von Familie und Freunden, sondern von Menschen aus allen Lebensbereichen erhalten haben“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Romy und Jake schlossen ihr Statement mit den Worten: „Wir bitten nun um Respekt und Privatsphäre, darum, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen, und darum, dass unsere Eltern für das unglaubliche Leben, das sie geführt haben, und die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung behalten werden.“

Das Statement wurde veröffentlicht, während ihr Bruder am Mittwoch (17. Dezember) erstmals vor Gericht erschien, nachdem er wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt worden war. Der 32-Jährige – der im Laufe der Jahre mit Suchtproblemen und Obdachlosigkeit zu kämpfen hatte – trug bei seinem Auftritt vor dem Los Angeles Superior Court einen blauen Anti-Suizid-Overall sowie Fesseln. Sein Anwalt Alan Jackson lehnte es ab, ein Plädoyer für seinen Mandanten abzugeben.