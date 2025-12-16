Stars Rob Reiner und Sohn Nick ‚gerieten in einen heftigen Streit‘

Bang Showbiz | 16.12.2025, 09:00 Uhr

Rob Reiner und Sohn Nick 'gerieten in einen heftigen Streit'.

Rob Reiner und sein Sohn Nick Reiner sollen am Samstagabend in einen heftigen Streit geraten sein.

Der Filmemacher und seine Ehefrau Michele Singer Reiner wurden am Sonntag (14. Dezember) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Nick, der inzwischen in Gewahrsam genommen wurde, soll laut ‚People‘ bei einer von Conan O’Brien veranstalteten Weihnachtsparty dabei beobachtet worden sein, wie er sich heftig mit seinem Vater stritt. Ein Insider sagte der Publikation: „Nick hat alle total verstört, hat sich verrückt verhalten und ständig Leute gefragt, ob sie berühmt seien.“ Rob und seine Frau verließen die prominent besetzte Party nach dem Streit, berichtete ‚TMZ‘. Das Ehepaar wurde später tot in seinem Haus aufgefunden, und Nick wurde anschließend festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Er wird derzeit ohne Kaution festgehalten.

Die Nachricht von dem Streit wurde kurz nachdem US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien auf die Tragödie reagiert hatte, bekannt. Der milliardenschwere Geschäftsmann schrieb auf der Plattform ‚Truth Social‘: „Rob Reiner, ein gequälter und kämpfender, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedy-Star, ist zusammen mit seiner Frau Michele verstorben […].“ Der umstrittene Politiker behauptete, Reiner leide am sogenannten „Trump-Derangement-Syndrom“ und schrieb weiter: „Er war dafür bekannt, Menschen mit seiner wütenden Besessenheit von Präsident Donald J. Trump IN DEN WAHNSINN getrieben zu haben, wobei seine offensichtliche Paranoia neue Höhen erreichte, als die Trump-Administration alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf und mit dem Goldenen Zeitalter Amerikas vor uns – vielleicht wie nie zuvor – mögen Rob und Michele in Frieden ruhen.“

Zuvor hatte der frühere US-Präsident Barack Obama dem Filmemacher einen überschwänglichen Tribut gezollt. Obama – der seit 1992 mit seiner Frau Michelle verheiratet ist – schrieb auf X: „Michelle und ich sind zutiefst erschüttert über den tragischen Tod von Rob Reiner und seiner geliebten Frau Michele. […] Gemeinsam führten er und seine Frau ein Leben, das von Sinn geprägt war. Man wird sich an sie wegen der Werte erinnern, für die sie eintraten, und wegen der unzähligen Menschen, die sie inspirierten. Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen, die sie geliebt haben.“