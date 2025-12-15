Stars Rob Reiners Sohn festgenommen

Rob Reiner - DECEMBER 2013 - The Wolf of Wall Street Premiere NYC - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 19:00 Uhr

Der Sohn von Rob Reiner ist nach dem Tod seiner Eltern festgenommen worden.

Der ‚When Harry Met Sally‘-Regisseur und seine Frau Michele Singer Reiner wurden am Sonntag (14. Dezember) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Laut Unterlagen des Los Angeles Sheriff’s Department wurde nun Nick Reiner in Gewahrsam genommen. Er wird eines Verbrechens beschuldigt; die Art des mutmaßlichen Delikts wird aber nicht genannt.

Der 32-Jährige wird laut einem Sprecher des Sheriff’s Office mit einer Kaution von 4 Millionen Dollar im Parker Center Jail in Downtown Los Angeles festgehalten. Zuvor hatte die Polizei bestätigt, dass sie mit den Familienmitgliedern sprechen wolle, um „die Fakten“ zu klären.

Bei einer Pressekonferenz sagte LAPD-Vizechef Alan Hamilton: „Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, mit dem wir sprechen können, um die Fakten dieser Untersuchung zu erhalten.“ Er betonte außerdem, es gebe keinen Verdächtigen und keine Festnahmen. Hamilton stellte klar, man suche niemanden „als Verdächtigen oder als Person von Interesse“, bevor die Ermittlungen vorangeschritten seien; niemand sei festgenommen oder befragt worden.

‚People‘ berichtet, dass die Feuerwehr gegen 15:30 Uhr zu dem Haus gerufen wurde, aber das Paar bereits tot auffand. Das LAPD bestätigte später, dass die Abteilung für Raub und Mord die Ermittlungen leite und man von einem „offensichtlichen Tötungsdelikt“ ausgehe.

Rob hatte aus seiner Ehe mit der verstorbenen Penny Marshall eine Adoptivtochter, die Schauspielerin Tracy Reiner; gemeinsam mit Michele hatte er drei weitere Kinder: Jake, Nick und Romy. Nach Bekanntwerden des Todes teilte die Familie eine Erklärung mit: „Mit tiefem Schmerz geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unfassbar schweren Zeit um Privatsphäre.“ Tracy sagte später gegenüber ‚NBC News‘: „Ich kam aus der besten Familie überhaupt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin unter Schock.“