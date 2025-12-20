Stars Rob und Michele Reiner dachten, sie hätten ‚mehr Zeit‘, um ihrem Sohn zu helfen

Rob und Michele Reiner „dachten, sie hätten mehr Zeit“, um ihrem Sohn Nick zu helfen.

Der renommierte 78-jährige Regisseur und seine 70-jährige Ehefrau wurden vergangene Woche tot in ihrem Haus in Brentwood, Los Angeles, aufgefunden. Ihr Sohn Nick (32) wurde nach der schockierenden Entdeckung wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Freunde der Reiners betonten jedoch, dass das Paar versucht habe, Nick bei seiner Sucht und seinen psychischen Problemen zu unterstützen, und dass sie ihn niemals aufgegeben hätten. Ein Insider sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Seine Probleme lagen weit, weit außerhalb der Kontrolle seiner Eltern. Er nahm die Hilfe [seiner Eltern] nicht ernst. Das war über viele, viele Jahre so. Sie haben die Hoffnung in ihn nie verloren, selbst dann nicht, wenn er ihnen Angst machte oder ihr Leben schwieriger gestaltete. Nick hatte auch sehr viele gute Tage, [seine Probleme] änderten sich von Tag zu Tag. Sie dachten, sie hätten noch mehr Zeit, bevor es in einer Tragödie endete.“

Ein weiterer Bekannter des verstorbenen Paares fügte hinzu: „Sie haben bewundernswert versucht, Elternsein und Arbeit miteinander zu vereinbaren. Aber ihre Kinder sind inzwischen alle erwachsen, und sie hatten sich über Jahre hinweg bereits sehr bemüht.“ Freunde glauben zudem, dass Rob und Michele – die noch zwei weitere Kinder haben, Jake (34) und Romy (28) – sich Mitgefühl für Nick wünschen würden. Douglas Shaffer, der mit Rob den Film ‚Being Charlie‘ aus dem Jahr 2015 produzierte, sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Es gibt sehr, sehr viel, was noch geheilt werden muss. Ich denke, sie würden sich wahrscheinlich wünschen, dass die Menschen Mitgefühl für Nicks Kämpfe empfinden. Und vielleicht irgendwann auch Vergebung. Rob war ein stolzer Vater, ein liebevoller Vater, ebenso wie Michele – sie war eine liebevolle Mutter. Nick hatte, soweit ich wusste, viel Unterstützung.“