Musik Robbie Williams deutet Überraschungsauftritt beim Glastonbury-Festival an

Liam Gallagher and Robbie Williams at Glastonbury 1995 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 18:00 Uhr

Robbie Williams hat Spekulationen ausgelöst, dass er beim diesjährigen Glastonbury-Festival einen Überraschungsauftritt plant.

Der ‚Rock DJ‘-Sänger postete auf Instagram ein Bild einer neuen Gedenktafel, die an seine wilde Partynacht mit Oasis-Frontmann Liam Gallagher 1995 auf dem Festivalgelände der Worthy Farm erinnert. Fans sehen darin einen eindeutigen Hinweis.

Auf der Tafel steht: „Robbie Williams betrat dieses Gelände ohne Akkreditierung, Genehmigung oder Übereinstimmung mit dem damaligen Geschmack. Seine Anwesenheit war ungebeten, inoffiziell – und letztlich unvermeidbar.“ Er kommentierte den Beitrag mit den Worten „30 JAHRE SPÄTER…“ und einem Detektiv-Emoji.

1995 waren Robbie und Liam enge Freunde, nachdem Robbie Take That verlassen hatte. Sie verbrachten ein gemeinsames Wochenende auf dem Festival – doch ihre Freundschaft zerbrach bald.

Noels Bruder Noel Gallagher beschimpfte Robbie später als „den fetten Tänzer von Take That“. Robbie revanchierte sich Jahre später: Nach seinen Rekord-Konzerten in Knebworth 2003 – drei ausverkaufte Shows – schickte er den Oasis-Brüdern einen Trauerkranz. 2000 forderte er Liam bei den BRIT Awards öffentlich zu einem Faustkampf um 100.000 Pfund heraus – nachdem dieser Robbies Ex-Freundin Nicole Appleton datete.