Stars Robbie Williams: Er gewinnt Streit mit seinen Londoner Nachbarn

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 18:00 Uhr

Robbie Williams hat die Erlaubnis erhalten, einen Baum auf seinem Anwesen in London zu fällen – trotz Widerstands einiger Nachbarn.

Der 50-jährige Popstar bekam vom Kensington and Chelsea Council die Genehmigung, einen kranken Spitzahorn auf seinem Grundstück im Westen Londons zu fällen.

In der Entscheidung des Rates heißt es: „Der Zustand dieses Baumes scheint durch Honigpilz verursacht worden zu sein, und es gibt keine chemische Bekämpfungsmöglichkeit für diese Krankheit. Der Baum hat das Ende seiner sicheren, nützlichen Lebensdauer erreicht und sollte entfernt und ersetzt werden.“ Der Pilz greift die Wurzeln des Baumes an, was Robbie dazu veranlasste, die Erlaubnis zur Fällung zu beantragen. Allerdings stieß er auf starken Widerstand von einigen Nachbarn in der wohlhabenden Londoner Gegend. Ein anonymer Nachbar schrieb in einer Stellungnahme zu Robbies Antrag: „Es gibt keine Erklärung, warum dieser Baum gefällt werden muss, nur eine Reihe von Fotos, die zeigen, dass Teile davon beschädigt sind.“

Bereits zuvor war Robbie in einen jahrelangen, aufsehenerregenden Planungsstreit mit dem Musiker Jimmy Page verwickelt. Der ‚Angels‘-Sänger und der Led-Zeppelin-Star stritten sich über Robbies Pläne, sein Haus zu renovieren. Dabei wollte der ehemalige ‚Take That‘-Sänger unter anderem ein unterirdisches Schwimmbad und ein Fitnessstudio bauen. Jimmy (80) widersprach den Plänen und argumentierte, dass die durch die Bauarbeiten verursachten Vibrationen eine Gefahr für sein eigenes Anwesen darstellten. Der Musik-Ikone zufolge hätten die Arbeiten potenziell die Gemälde und Fresken in seinem denkmalgeschützten Anwesen beschädigen können, das früher dem preisgekrönten Dichter John Betjeman gehörte. Trotz der Einwände erhielt Robbie schließlich im Dezember 2018 die Baugenehmigung während einer Sitzung im Kensington Town Hall.