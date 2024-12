Stars Robbie Williams: Er war kein guter fester Freund

Robbie Williams - 2024 Toronto International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2024, 13:00 Uhr

Robbie Williams hat zugegeben, dass er ein „wirklich schrecklicher“ Freund für seine Ex Nicole Appleton war.

Die Lebensgeschichte des ‚Let Me Entertain You‘-Hitmachers kommt demnächst als das Biopics ‚Better Man‘ in die Kinos. Darin blickt der Star, der in dem von Michael Gracey inszenierten Film von einem CGI-Affen dargestellt wird, unter anderem auf seine Beziehungen zurück. Und Robbie gab jetzt zu, dass die Szenen zwischen ihm und der All Saints-Sängerin, die in den 90er-Jahren eine Abtreibung durchführen ließ, besonders schwer zu sehen waren.

Robbie erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Das Schwierigste ist, Nicole zu sehen und zu sehen, was wir durchgemacht haben, weil sie angewiesen wurde, unser Baby loszuwerden.“ Er fügte hinzu: „Aber mit Nic habe ich das Falsche getan. Es war nicht die Abtreibung – ich habe sie nicht dazu gezwungen –, aber ich war ein verdamm******t schrecklicher Freund, wirklich schrecklich, und ich war auf dem Höhepunkt meiner Sucht und meines Alkoholismus. Und es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich es mir anschaue, weil sie ein kompletter Engel ist und ich mich immer noch dafür schäme, wer ich damals war.“

Nicole wurde beim Drehbuch konsultiert und zu einer frühen Vorführung eingeladen. Robbie, der mit seiner Frau Ayda Field vier Kinder hat, rief sie direkt danach zu einem emotionalen Gespräch an. Er sagte: „Sobald sie die Vorführung verlassen hatte, habe ich direkt mit ihr telefoniert. Und wir weinten beide. Und dann konnten wir nicht mehr aufhören zu weinen. Deshalb freue ich mich darauf, sie bei der Premiere zu umarmen.“

Der 50-jährige Star schickte außerdem eine Kopie des Drehbuchs an seinen ehemaligen Take-That-Bandkollegen Gary Barlow und gab zu, dass sein Kumpel anfangs nicht besonders glücklich war. Er sagte: „Er hat mich angerufen. Wir sind jetzt Freunde und ich liebe ihn und unsere Beziehung ist zu 95% geheilt. Es wird immer eine Narbe geben, aber er liebt mich und ich liebe ihn. Aber das erste Drehbuch war anders und er rief mich an und sagte: ‚Rob, ich kann dieses Drehbuch nicht fassen. Ich schneide schlechter ab als Darth Vader im ersten ‚Star Wars‘. Ich dachte mir: ‚Versuch einfach, es aus meiner Sicht zu sehen.‘ Also haben wir ein paar Dinge eingedämmt.“