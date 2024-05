Stars Robbie Williams: Millionenvilla in Los Angeles verkauft

Robbie Williams Performs At The Royal Sandringham Estate - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 15:17 Uhr

Der 50-jährige Sänger hat mit dem Verkauf seines Hollywood-Anwesens ordentlich Profit gemacht.

Robbie Williams hat mit dem Verkauf seiner Hollywood-Villa ordentlich Profit gemacht.

Der britische Sänger erstand die Immobilie in Los Angeles vor gut zwei Jahren für umgerechnet etwa 45,8 Millionen Euro. Jetzt ging das Anwesen an einen neuen Besitzer über — für sage und schreibe 60 Millionen Euro. Der ehemalige Take-That-Star ist damit schlagartig um 14,2 Millionen Euro reicher. Laut Berichten der ‚MailOnline‘ soll der ‚Lapro Property Trust‘ mit Verbindungen zum australischen Milliardär Nick Molnar die Luxusvilla gekauft haben. Es wäre nicht das erste Mal, dass Molnar in ein Promi-Haus investiert. Im Jahr 2021 übernahm er das Penthouse des verstorbenen ‚Friends‘-Darstellers Matthew Perry. Einige Jahre später verkaufte der Unternehmer die Wohnung in Los Angeles an Popikone Rihanna.

Weshalb Robbie sein Anwesen verkaufen wollte, ist nicht weiter bekannt. Fest steht jedoch, dass die Villa Teil der Filmgeschichte in Hollywood ist. Ursprünglich 1938 für die Komikerin Fanny Brice erbaut, fanden dort viele Jahre später Teile der Dreharbeiten zum Film ‚Funny Girl‘ mit Barbra Streisand statt. Das Haus ist deshalb auch unter dem Spitznamen ‚Funny Girl Estate‘ bekannt.