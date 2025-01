Stars Robbie Williams: UFO-Podcasts statt Showbiz-Partys

Robbie Williams - Better Man european premiere 2025

Bang Showbiz | 20.01.2025, 09:00 Uhr

Der britische Sänger verrät, dass er am liebsten zuhause bleibt und Podcasts hört.

Robbie Williams enthüllt, dass er ziemlich „introvertiert“ ist.

Der britische Popstar hat im Laufe seiner langjährigen Musikkarriere große Erfolge gefeiert. Nun deutet der Sänger an, dass er eigentlich ein ziemlich schüchterner Mensch ist. Im Interview mit ‚Us Weekly‘ verrät er: „Ich bin ein introvertierter Mensch und gehe nur auf Partys, wenn ich dafür bezahlt werde oder etwas promoten muss.“

Robbie, der in den 90er Jahren als Mitglied der Boyband Take That berühmt wurde, interessiert sich sehr für paranormale Phänomene. „Alles, was ich tue, ist Podcasts zu hören und zu sehen. Im Moment bin ich wieder auf der Spur von UFOs und paranormalen Phänomenen, und das ist es, was ich an Unterhaltung brauche, einschließlich herauszufinden, was die Drohnen in New Jersey sind“, berichtet er.

Der ‚Let Me Entertain You‘-Interpret offenbart, dass er trotz seines Promi-Status zu anderen Stars aufblickt. „Ich bin immer total geflasht von Comedians – Will Ferrell, Adam Sandler und Chris Rock – und auch Brad Pitt“, zählt er auf. „Filmstars [haben] eine Qualität, die ungewöhnlich, betörend und magisch ist, aber gleichzeitig nichts bedeutet. Es ist so seltsam. Und es ist nicht ihre Schuld.“

2023 veröffentlichte Robbie seine eigene Netflix-Dokumentation. „Es war sehr unangenehm, um ehrlich zu sein“, gestand der Musiker gegenüber ‚The Project‘. „Ich glaube, die Leute mögen es nicht einmal, sich Selfies von sich selbst anzusehen und ihre eigene Stimme zu hören. Und wenn man dann noch dabei zusieht, wie man in eine psychische Krankheit, Agoraphobie, Depression und Angstzustände abrutscht und einem Nervenzusammenbruch zusieht, ist das nicht normal.“