Stars Robert Carradine: Todesursache bestätigt

Robert Carradine at Hollywood Walk Of Fame Jan 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2026, 11:00 Uhr

Das gerichtsmedizinische Instituts von Los Angeles hat die Todesursache des Schauspielers veröffentlicht.

Der Tod von Robert Carradine ist als Suizid eingestuft worden.

Der ‚Lizzie McGuire‘-Schauspieler – der jahrzehntelang an einer bipolaren Störung litt – starb am Montag (23. Februar) im Alter von 71 Jahren. Online-Unterlagen des gerichtsmedizinischen Instituts von Los Angeles führen als Todesursache eine anoxische Hirnschädigung (also Sauerstoffmangel im Gehirn) sowie Erhängen an, nachdem er sich das Leben genommen hatte.

Carradines Familie bestätigte seinen Tod in einer Erklärung gegenüber ‚Deadline‘. Darin hieß es: „Mit tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine verstorben ist. In einer Welt, die sich oft so dunkel anfühlt, war Bobby stets ein Lichtstrahl für alle um ihn herum.“ Seine Familie sei „untröstlich“ über den schlimmen Verlust und wolle Roberts „tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung würdigen.“ Abschließend baten Carradines Angehörige um Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit: „Wir danken für euer Verständnis und Mitgefühl.“

Nach Bekanntwerden seines Todes teilte Hilary Duff einen emotionalen Tribut an ihren ehemaligen ‚Lizzie McGuire‘-Co-Star. Carradine hatte ihren Serienvater Sam McGuire gespielt. „Das tut weh. Es ist wirklich schwer, sich dieser Realität über einen alten Freund zu stellen“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. „In der McGuire-Familie gab es so viel Wärme, und ich habe mich von meinen Serieneltern immer sehr umsorgt gefühlt.“ Dafür werde sie immer dankbar sein. „Es macht mich zutiefst traurig zu erfahren, dass Bobby gelitten hat. Mein Herz schmerzt für ihn, seine Familie und alle, die ihn liebten“, betonte die Sängerin.