Stars Robert De Niro: Rührende Worte zu seinem Geburtstag

Robert De Niro speaks onstage at The 2023 Gotham Awards at Cipriani Wall Street Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2024, 21:15 Uhr

Der legendäre Schauspieler feierte am Wochenende seinen 81. Geburtstag.

Robert De Niro wird an seinem 81. Geburtstag von seiner Tochter Drena mit einem rührenden Post bedacht.

Der oscarprämierte Schauspieler feierte seinen Jahrestag am Samstag (17. August) im Kreise seiner Liebsten. Die 56-jährige Schauspielerin nutzte den Anlass, um in einem Instagram-Beitrag über ihren Vater zu schwärmen. Sie schrieb: „Herzlichen Glückwunsch zum 81. Geburtstag an meinen Papa und meine Nummer 1 zum Pferde stehlen… Ich liebe dich von ganzem Herzen! #BobbyD forever.“

Zu ihrem Text postete Drena außerdem verschiedene Fotos und Videos, die De Niro unter anderem bei einem waghalsigen Sprung von einer Jacht zeigen. Auch ein Schnappschuss mit Drenas verstorbenem Sohn Leandro De Niro-Rodriguez, auf dem der Filmstar dem Jungen das Fläschchen gibt, ist zu finden. Leandro war im Juli im Alter von nur 19 Jahren an einer tödlichen Kombination verschiedener Drogen gestorben. Unter anderem hatte der Teenager Fentanyl, Kokain und Ketamin konsumiert. Sein Tod wurde durch den zuständigen Gerichtsmediziner als tragischer Unfall eingestuft. Zum Tod seines „geliebten Enkels Leo“ sagte De Niro damals, dass er ihn in „tiefe Verzweiflung“ gestürzt habe.