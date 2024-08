Film Robert Downey Jr.: Gespräche über sein Comeback als Doctor Doom starteten vor einem Jahr

Robert Downey Jr. - November 2022 - Avalon - She Said Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 13:50 Uhr

Robert Downey Jr. erzählte, dass die Gespräche über seine Rückkehr zu Marvel als Doctor Doom bereits vor einem Jahr begonnen haben.

Der 59-jährige Schauspieler verließ das Marvel Cinematic Universe (MCU), nachdem Iron Man 2019 in ‚Avengers: Endgame‘ gestorben war, seine Rückkehr zum Franchise als Bösewicht der Fantastic Four in Joe und Anthony Russos kommenden Filmen ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ ist jedoch bestätigt worden.

Und jetzt enthüllte der Star, dass der Marvel-Studios-Chef Kevin Feige ihm und seiner Frau Susan Downey die neue Rolle vorgeschlagen habe. Bei einem Auftritt im ‚The Hollywood Reporter’s Awards Chatter‘-Podcast erinnerte sich der Darsteller: „Eines Tages saßen Susan und ich mit Feige zusammen und er sagte: ‚Mir kommt immer wieder in den Sinn, dass, wenn du zurückkämst …‘ Und Susan meinte: ‚Warte, warte, als was zurückkommen?‘ Und dann wurde uns beiden mit der Zeit klar, dass dies eine weitere Sache gewesen ist, die einfach alle Zweifel beseitigte, die irgendjemand jemals an diesem Typen haben könnte. [Feige ist] ein sehr anspruchsvoller, kreativer Denker, der sich mit der Frage beschäftigt: ‚Wie können wir dabei nicht rückwärts gehen? Wie können wir die Erwartungen nicht enttäuschen? Wie können wir weiterhin die Erwartungen übertreffen?‘ Und er erwähnte Victor von Doom und ich beschäftigte mich mit [der] Figur und dachte mir nur: ‚Wow.‘ Und später sagte er: ‚Lasst uns Victor von Doom richtig hinbekommen. Lasst es uns richtig machen.'“