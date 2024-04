Film Robert Downey Jr.: ‘Iron Man’ ist Teil seiner DNA

Robert Downey Jr. accepts the Best Actor in a Supporting Role 96th Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 13:00 Uhr

Der Star würde "gerne" wieder Iron Man spielen.

Robert Downey Jr. würde „gerne“ wieder Iron Man spielen.

Der 58-jährige Schauspieler verkörperte Tony Stark und sein Superhelden-Alter-Ego in elf Filmen von ‘Iron Man‘ (2008) bis ‘Avengers: Endgame’ (2019). Und obwohl seine geliebte Figur im letzten Film getötet wurde, bestand der Oscar-Preisträger darauf, dies müsse nicht bedeuten, dass die Fans ihn zum letzten Mal gesehen haben. In einem neuen Interview mit dem ‘Esquire’-Magazin erklärte er: “Sie [die Rolle] ist zu sehr ein Teil meiner DNA. Diese Rolle hat mich gewählt. Und sehen Sie, ich sage immer, wetten Sie niemals gegen Kevin Feige. Es ist eine verlorene Wette. Er ist das Haus. Er wird immer gewinnen.“

An anderer Stelle des Interviews verriet sein Co-Star Gwyneth Paltrow – die Tonys Assistentin und Ehefrau Pepper Potts spielte -, dass sie es aufgegeben hatte, ihren Text für die Filme zu lernen, weil Downey darauf bestand, seine Drehbücher „wegzuwerfen“ und in letzter Minute neue Dialoge zu improvisieren. „Es gab diesen Prozess, bei dem [Regisseur] Jon Favreau und Robert und ich morgens in Jons Wohnwagen gingen und Robert sagte: ‚Ich werde diese Zeilen nicht sagen‘ und sie wegwarf. Und dann improvisieren wir live, entweder im Wohnwagen oder am Set. Ich glaube, damit sich etwas für Robert lebendig anfühlt, muss es sich frisch anfühlen, und er macht es frisch, indem er es so aussehen lässt, als wäre es gerade erst erfunden worden. So viele dieser berühmten Zeilen wurden 10 Minuten, bevor wir sie sagten, geschrieben”, so Paltrow.

Trotz der Kommentare des ‘Oppenheimer’-Darstellers erklärte MCU-Chef Kevin Feige im Dezember, dass es keine Pläne gebe, den Tod der Figur „auf magische Weise rückgängig zu machen”.