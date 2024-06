Film Robert Downey Jr. über ein Comeback als ‚Iron Man‘

Robert Downey Jr. winner of the Best Actor in a Supporting Role 96th Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2024, 13:57 Uhr

Robert Downey Jr. sprach darüber, dass er einer Rückkehr als Iron Man gegenüber „überraschend aufgeschlossen” sei.

Der 59-jährige Schauspieler stellte den Superhelden mehr als ein Jahrzehnt lang im Marvel Cinematic Universe (MCU) dar und verriet jetzt, dass er ein Comeback in der Rolle in Betracht ziehen würde, weil der Part in seiner „DNA“ liege.

In einem Gespräch mit Jodie Foster für die „Actors on Actors“-Reihe von ‚Variety‘ erzählte Robert über sein mögliches Comeback als Iron Man: „Das liegt einfach verrückterweise in meiner DNA. Wahrscheinlich ist er der Charakter, der mir einfach am ähnlichsten ist, den ich je gespielt habe, obwohl er viel cooler ist als ich. Ich bin der Idee gegenüber überraschend aufgeschlossen.“ Die Neuigkeiten kommen, nachdem der Star am Anfang des Jahres verriet, dass er die Rolle „gerne“ erneut spielen würde, obwohl die Figur im Film ‚Avengers: Endgame‘ von 2019 getötet wurde. Downey Jr. enthüllte im April gegenüber dem ‚Esquire‘-Magazin: „Das ist ein viel zu wesentlicher Teil meiner DNA. Diese Rolle hat mich gewählt. Und ich sage immer wieder: Wetten Sie niemals gegen Kevin Feige. Das ist eine verlorene Wette. Er ist das Haus. Er wird immer gewinnen.” Trotz der Kommentare des Stars erklärten die ‚Avengers: Endgame‘-Regisseure Joe und Anthony Russo jedoch, dass sie sich kein Comeback von Iron Man nach dem Tod der Figur in ihrem Blockbuster vorstellen können.