Film Robert Eggers: Er arbeitet an einem ,Werwolf’-Horrorfilm

Robert Eggers - The Lighthouse premiere - Oct 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 09:00 Uhr

Robert Eggers soll an einem ,Werwolf‘-Horrorfilm arbeiten, der im 13. Jahrhundert spielt.

Der ,Nosferatu‘-Regisseur, der sich für seinem jüngsten Blockbuster mit Vampiren beschäftigt hatte, widmet sich jetzt einer weiteren gruseligen Kreatur, während er das Genre des Horrors weiterhin erforscht.

Berichten des ,Hollywood Reporter‘ zufolge schrieb Eggers am Drehbuch des kommenden Films ,Werwulf‘ mit, der sein nächster Kinofilm sein wird. Das Projekt wird von Focus Features, der Arthouse-Abteilung von Universal, unterstützt, und soll am Weihnachtstag 2026 in die Kinos kommen, ähnlich wie ,Nosferatu‘. Der Regisseur hat sich für das Drehbuch erneut mit Sjón, seinem ,The Northman‘-Kollegen, zusammengetan. Details über den kommenden Film werden bisher noch unter Verschluss gehalten. Insider verrieten gegenüber der Publikation jedoch, dass die Geschichte im England des 13. Jahrhunderts spielen wird und die Dialoge „zeitgetreu“ sein werden. Für all diejenigen, die kein Altenglisch verstehen, werden Übersetzungen und Anmerkungen bereitgestellt werden, aber Eggers hat sich jetzt dagegen entschieden, den Film in Schwarzweiß zu drehen. ,Nosferatu‘ mit Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult und Emma Corrin, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die zur Zielscheibe des transsilvanischen Vampirs Graf Orlok wird, nachdem sich dieser in sie verliebt.