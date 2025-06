Film Robert Eggers will einen Weihnachtsfilm mit Willem Dafoe drehen

Robert Eggers - The Lighthouse premiere - Oct 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 11:00 Uhr

Der 'Nosferatu'-Regisseur plant eine neue Inszenierung von 'A Christmas Carol' mit dem Hollywoodstar.

Robert Eggers will eine Neuverfilmung von ‚A Christmas Carol‘ mit Willem Dafoe drehen.

Der ‚Nosferatu‘-Macher plant Berichten zufolge eine Inszenierung der legendären Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die er in Zusammenarbeit mit dem Produktionsstudio Warner Bros. verwirklichen will. Laut ‚Deadline‘ plant Eggers das Drehbuch zu schreiben und bei dem Streifen Regie zu führen. Die Rolle des Protagonisten Ebenezer Scrooge soll von Hollywoodikone Willem Dafoe verkörpert werden. Auch die Produktion will Eggers selbst übernehmen, wobei er sich hierfür Unterstützung von Chris Columbus und dessen Studio Maiden Voyage holen wird.

‚A Christmas Carol‘ erzählt die Geschichte des geizigen Unternehmers Scrooge, der am Weihnachtsabend von drei Geistern heimgesucht wird, die ihm die Bedeutung des Festes vor Augen führen. Die Erzählung wurde bereits zahllose Male auf Kamera gebannt, wobei vor allem die Verfilmung aus 1951 mit Alastair Sim als Scrooge sowie die ‚Muppets-Weihnachtsgeschichte‘ mit Michael Caine als Hauptdarsteller im Gedächtnis geblieben sind. Eggers ist derweil für seine Historienfilme bekannt: ‚Der Leuchtturm‘, ‚The Northman‘ und zuletzt ‚Nosferatu‘ waren allesamt erfolgreiche Kostümfilme. Über seine Vorliebe sagte der Regisseur vor einer Weile gegenüber ‚Rotten Tomatoes‘: „Bei der Vorstellung ein Auto zu filmen wird mir schlecht.“