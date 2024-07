Er wurde 82 Jahre alt Robert Fellowes: Onkel von Prinz William und Prinz Harry ist gestorben

Robert Fellowes wurde 82 Jahre alt. (jom/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 17:46 Uhr

Prinz William und Prinz Harry trauern um ihren Onkel: Lord Robert Fellowes ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war mit Prinzessin Dianas Schwester verheiratet. "Ich bin sehr stolz darauf, sein Schwager gewesen zu sein", erklärt Dianas Bruder Charles Spencer in einem Statement.

Lord Robert Fellowes ist tot. Der Onkel von Prinz William und Prinz Harry ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war neun Jahre lang als Privatsekretär von Queen Elizabeth II. (1926-2022) tätig und war der Ehemann von Lady Jane Spencer (67), der Schwester von Prinzessin Diana (1961-1997). Dianas Bruder Charles Spencer (60) bestätigte Fellowes' Tod in einem Beitrag bei X und schrieb zu einem Bild eines Artikels der "The Times": "Mein wundervoller Schwager Robert ist nicht mehr unter uns. Er war ein absoluter Gentleman, in der besten Bedeutung dieses Wortes, ein Mann mit Humor, Weisheit und absoluter Integrität. Ich bin sehr stolz darauf, sein Schwager gewesen zu sein."

Diskreter Berater der Queen

Laut "The Telegraph" starb Fellowes am 29. Juli aus bisher unbekannten Gründen. Er wurde 1941 als Sohn des Gutsverwalters von Sandringham geboren, eine seiner ersten Besucherinnen soll damals die junge Prinzessin Elizabeth gewesen sein, die später sagte: "Robert ist der einzige meiner Privatsekretäre, den ich in meinen Armen gehalten habe." Er besuchte das Eton College und war von 1960 bis 1963 Mitglied der britischen Armee. Nach Stationen in der Privatwirtschaft wurde er 1977 Assistent des Privatsekretärs der verstorbenen Queen.

1986 wurde er zum stellvertretenden Privatsekretär und 1990 zum Privatsekretär ernannt. Das Amt übte er bis 1999 aus und stand damit im Dienst der Royal Family während einiger ihrer turbulentesten Jahre. Er galt als einer der loyalsten und diskretesten Berater der Queen. 1989 wurde er als Knight Commander des Royal Victorian Order geadelt und 1998 zum Knight Grand Cross erhoben. Lady Jane Spencer heiratete er im April 1978 in Westminster, Prinzessin Diana war als Brautjungfer bei der Hochzeit anwesend. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.