Film Robert Pattinson findet Actionszenen mit 40 ‚deutlich schwieriger‘

Robert Pattinson - The Batman premiere 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 18:00 Uhr

Robert Pattinson „spürt [sein] Alter“, wenn er Kampfszenen für die Fortsetzung von ‚The Batman‘ dreht.

Der 40-jährige Schauspieler spielte den maskierten Rächer und dessen Alter Ego Bruce Wayne erstmals 2022 in ‚The Batman‘. Derzeit dreht er den Nachfolgefilm, der 2028 erscheinen soll. Die Produktion empfindet er jedoch als einen „Marathon“, weil ihm die Actionszenen körperlich auf eine Weise zusetzen, wie es früher nicht der Fall war.

Er sagte dem indischen GQ-Magazin: „Ich bin hier bis zum Ende des Jahres in London und drehe eine ‚Batman‘-Fortsetzung.“ Die Dreharbeiten sollen zwar gut laufen, allerdings fügte der Star hinzu: „Wenn ich viel kämpfen muss, spüre ich definitiv mein Alter. Ich denke buchstäblich: ‚Verdammt, das ist deutlich schwieriger als früher.‘ Aber es macht wirklich Spaß.“ Außerdem ist er überzeugt, dass der Film „ziemlich großartig“ werde und eine „wirklich, wirklich tolle Besetzung“ habe: „Aber es ist ein Marathon.“

Robert ist Kampagnenbotschafter für JLC und räumte ein, dass es ihm dabei hilft, sich in die Rolle hineinzuversetzen, wenn er als Bruce Wayne eine Uhr der Marke trägt. Er sagte: „Ich ging zurück nach London und kam schließlich an dem Geschäft vorbei und schaute mir all die anderen Uhren an. Irgendetwas machte in meinem Kopf Klick. Ich dachte: ‚Die sind einfach so wunderschön.‘ Und am Ende trug ich auch in [dem nächsten] ‚Batman‘ eine.“ Es sei eine ziemlich schöne Partnerschaft, die außerdem gut zu ihm passe. Er betont, dass er den Stil und auch die Philosophie des Unternehmens wirklich sehr möge. „Als ich gerade angefangen hatte, mich über sie zu informieren und zu überlegen, welches Modell ich dafür nehmen sollte, stellte ich fest, dass Christian [Bale, der frühere Batman-Darsteller] sie ebenfalls getragen hatte. Es ist seltsam – sobald man die Reverso anlegt, hat sie definitiv etwas von Bruce Wayne.“

Sobald er die Dreharbeiten zu ‚The Batman 2‘ abgeschlossen hat, ist der Mickey 17-Star nach einem enorm arbeitsreichen Jahr bereit für einen Urlaub. In diesem Jahr erscheinen mehrere seiner Projekte, darunter ‚The Drama‘, ‚The Odyssey‘, ‚Primetime‘ und ‚Dune: Part Three‘. Er räumte ein: „Ja, so etwas habe ich noch nie zuvor gemacht. Seit dem Ende der Streiks der Schauspieler und Autoren habe ich buchstäblich ohne Unterbrechung gearbeitet.“