Film ‚To Catch a Predator‘-Star bekommt ‚Privatvorführung‘ von Robert Pattinsons Film ‚Primetime‘

Chris Hansen at Crime Watch Daily event for Built - Getty - May 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 14:00 Uhr

Chris Hansen wurde zu einer „Privatvorführung“ von ‚Primetime‘ eingeladen.

Der ehemalige Moderator von ‚To Catch a Predator‘ hat verraten, dass er einen Hinweis auf den kommenden A24-Film über sein Leben erhalten habe, in dem Robert Pattinson die Hauptrolle spielt. Er sei gespannt darauf zu sehen, was verändert wurde, damit die Geschichte auf der großen Leinwand besser funktioniert.

Im Podcast ‚Serialously‘ sagte er: „Wir hatten gehört, dass daran gearbeitet wird. Vor ein paar Monaten kamen sie auf uns zu und sagten: ‚Hey, hört mal, wir machen das. Wir würden euch gerne in irgendeiner Form einbeziehen und hätten gerne eure Unterstützung dabei.'“ Stand jetzt hat er den Film allerdings noch nicht gesehen. Er fügte hinzu: „In der nächsten Woche oder so bekomme ich eine Privatvorführung, und dann kann ich euch sagen, ob er mir gefällt oder nicht und wie stark die Geschichte dramatisiert wurde.“

Der Film begleitet Pattinson als Hansen während dessen Zeit bei der NBC-Sendung ‚To Catch a Predator‘, die mit versteckter Kamera arbeitete. Die Sendung lief von 2004 bis 2007 und zeigte, wie Hansen Lockaktionen gegen erwachsene Männer organisierte, die versuchten, sich mit Minderjährigen zu sexuellen Zwecken zu treffen. Hansen betonte, dass er dem Projekt, dessen Drehbuch von Ajon Singh stammt, unvoreingenommen gegenüberstehe, bis er den Film tatsächlich gesehen habe. Er fügte hinzu: „Meine Vermutung ist, dass sie meinen Namen benutzt haben, weil er bei einem kommerziellen Projekt hilfreich ist. Und solange ich nicht den ganzen Film gesehen habe, wäre es für mich als Reporter irgendwie albern, über etwas zu sprechen, das ich noch gar nicht gesehen habe. Also werde ich ihn mir ansehen.“

Hansen hat Pattinson allerdings bereits im Trailer gesehen. Obwohl dieser „sehr dramatisch“ wirke, sei er gespannt darauf, Antworten auf einige seiner Fragen zu bekommen. Er erklärte: „Ich war damit beschäftigt, der echte Chris Hansen zu sein, deshalb habe ich nicht besonders viel Zeit, mich mit dem falschen Chris Hansen zu beschäftigen.“ Er wisse, dass Pattinson ein sehr beliebter Schauspieler sei und der Regisseur ein gefragter Mann, trotzdem habe er auch einige Fragen. Zum Beispiel: „Welche Absichten verfolgt Hollywood damit? Wir wissen es nicht, aber ich werde es herausfinden, und ich verspreche, dass ich euch davon erzählen werde.“

Unterdessen verriet Hansen, dass es bereits früher Versuche gegeben habe, seine Geschichte auf die große Leinwand zu bringen, und dass er selbst Vorstellungen davon hatte, wer ihn spielen könnte. Er sagte: „Ich hatte vor Jahren Gespräche darüber – ich hatte ein Drehbuch ausgearbeitet, und ich dachte, Dennis Leary wäre ein guter Kandidat gewesen, um mich zu spielen, je nachdem, in welchem Alter die Geschichte angesiedelt wäre.“