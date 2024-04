Entspannter Sonntag Robert Pattinson und Suki Waterhouse genießen Spaziergang mit Baby

Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit März Eltern. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 12:35 Uhr

Ende März sind Robert Pattinson und Suki Waterhouse erstmals Eltern geworden. Fotos zeigen den Schauspieler und die Sängerin jetzt bei einem Spaziergang mit ihrer Tochter in Los Angeles.

Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) erfreuen sich an ihrem Leben zu dritt. Ende März sind der Schauspieler und seine Partnerin erstmals Eltern geworden. Das bestätigte die frisch gebackene Mutter mit einem Bild auf ihrem Instagram-Account. Jetzt zeigen Fotos das Paar mit ihrem Neugeborenen bei einem entspannten Spaziergang in Los Angeles.

Am Sonntagmorgen war die Familie in den Straßen der kalifornischen Metropole unterwegs. Während Pattinson den Kinderwagen mit seiner Tochter schob, lief seine Freundin mit einem Kaffee nebenher. Für den Spaziergang entschied sich das Paar für einen lässigen Look aus Jogginghose, T-Shirt und Jacke. Vor der Morgensonne schützten sie sich mit dunklen Brillen.

Voller Terminkalender trotz Geburt

Eine Pause haben sich Robert Pattinson und Suki Waterhouse trotz der Geburt ihres ersten Kindes nicht gegönnt. Die Musikerin stand bereits wieder auf der großen Bühne. Beim berühmten Coachella-Festival in der Wüste von Palm Springs performte sie für ihre Fans.

Dabei gab sie bekannt, dass es sich bei ihrem Baby um ein Mädchen handelt. "Mein Leben hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert, ein ziemlich großartiges Ereignis hat sich abgespielt, um genau zu sein. Ich liebe großartige Frauen und ich schätze mich so glücklich, dass ich jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause habe", berichtete Waterhouse ihrem jubelnden Publikum.