Film Robert Pattinson war aus dem Drehbuch für den zweiten ‚Batman‘-Teil ausgeschlossen

Robert Pattinson - The Batman premiere 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler konnte das Script nicht öffnen, da die Sicherheitsmaßnahmen zu streng waren.

Robert Pattinson konnte das Drehbuch zu ‚The Batman Part II‘ zunächst nicht öffnen, da die Sicherheitsmaßnahmen so streng waren, dass selbst der Hauptdarsteller scheiterte.

Der ‚Twilight‘-Star kehrt für die Fortsetzung des 2022 erschienenen Films in seine Rolle als Dunkler Ritter zurück. Um jede Information geheim zu halten, schickten die Produzenten ihm das Skript in einer verschlossenen Tasche, die nur mit einem separaten Code zu öffnen war. Doch ausgerechnet Pattinson stand ratlos vor dem Sicherheitssystem. Regisseur Matt Reeves schilderte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Mein Assistent Benito besorgte eine extrem sichere Tasche mit Code, den wir dann separat verschicken mussten. Und dann sagte [Robert]: ‚Ich kann sie nicht öffnen.‘ Ich meinte: ‚Hier ist der Code.‘ Nachdem er das Skript gelesen hatte, hatten wir ein FaceTime-Gespräch. Es war sehr aufregend.“

Reeves erklärte, wie erleichtert er war, dass Pattinson das Drehbuch positiv aufnahm: „Er ist Batman. Wenn es ihm nicht gefallen hätte: keine gute Aussicht. Aber ich war super begeistert. Es gibt Dinge, die wir mit seiner Figur, mit Batman und Bruce [Wayne], in dieser Form noch nie gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, er würde es mögen und dass es so war, war extrem ermutigend.“

Die Geheimhaltung ist laut Reeves entscheidend: „Weil der erste Film so erfolgreich war und dieser noch stärker ein Detektiv-Plot hat, müssen wir die Geheimnisse schützen. Es wäre besonders schlimm, wenn ausgerechnet die Mystery-Elemente vorab bekannt würden.“ Reeves verriet ‚Variety’ außerdem, dass die Dreharbeiten im Frühjahr beginnen sollen: „Wahrscheinlich Ende April oder Anfang Mai. Es war ein langer Weg, aber ich bin unglaublich begeistert. Mattson [Tomlin] und ich sind sehr stolz auf das Skript und wir haben es Robert bereits gezeigt.“