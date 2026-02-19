Stars ‚RoboCop‘-Star Tom Noonan im Alter von 74 Jahren gestorben

Tom Noonan - Getty Images - Santa Monica - February 2016 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist laut seinem früheren Co-Star Karen Sillas am Valentinstag verstorben.

Tom Noonan ist im Alter von 74 Jahren verstorben.

Wie seine frühere Co-Darstellerin Karen Sillas mitteilte, schlief der Schauspieler und Regisseur am Valentinstag (14. Februar) friedlich ein. Karen – die mit Noonan 1994 in ‚What Happened Was…‘ zusammenarbeitete – schrieb auf Instagram: „Mein lieber Freund und Co-Star Tom Noonan ist am Valentinstag 2026 friedlich von uns gegangen. Mit ihm an seinem ursprünglichen Off-Broadway-Stück ‚What Happened Was…‘ im Paradise Factory Theatre Anfang der 90er zu arbeiten, war ein Wendepunkt für mich und meine Karriere, der bis heute nachhallt.“

Karen betonte, wie privilegiert sie sich fühle, mit Noonan gearbeitet zu haben. Der Künstler war vor allem durch seine Rollen im ‚RoboCop‘-Franchise sowie als Francis Dollarhyde in ‚Manhunter‘ bekannt. Sie ergänzte: „Als wir ein Jahr später den Film drehten, ahnte ich nicht, dass wir einen der ikonischsten Independent-Filme der 90er schaffen würden. Es war ein großes Privileg und ein riesiger Spaß, mit diesem Mann zu arbeiten und ihn bis zum Schluss meinen Freund zu nennen. Möge sein Vermächtnis weiterleuchten.“

Noonan begann seine Karriere in den 1980er-Jahren mit kleineren Filmrollen. 1986 gelang ihm der Durchbruch mit ‚Manhunter‘, dem von Michael Mann geschriebenen und inszenierten Crime-Thriller. Später spielte er Frankensteins Monster in ‚The Monster Squad‘. Regisseur Fred Dekker würdigte den Verstorbenen auf Facebook und schrieb: „Toms unvergessliche Darstellung des Frankenstein in ‚The Monster Squad‘ ist ein Highlight meiner Filmografie … Er war ein wahrer Gentleman und Gelehrter, und die Welt hat ein großes Talent verloren.“ 1990 verkörperte Noonan in ‚RoboCop 2‘ die Figur Cain, den Anführer des Nuke-Drogenkartells. Auch im Fernsehen feierte er Erfolge, unter anderem mit Auftritten in Serien wie ‚Akte X‘ und ‚CSI‘.