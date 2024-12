Von Metalcore bis Rap Rock am Ring und Rock im Park: Neue Acts für die Jubiläumsausgaben

Rock am Ring wird 2025 sein 40. Jubiläum feiern. (jom/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 18:15 Uhr

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park feiern 2025 besondere Jubiläen. Jetzt wurden neue Bands und Künstler für die kommenden Ausgaben bekanntgegeben, womit 90 der 100 angekündigten Acts feststehen.

Am Pfingstwochenende 2025 werden bekannte Zwillingsfestivals rundes Jubiläum feiern: Rock am Ring besteht seit 40 Jahren, Rock im Park darf sich über sein 30. Jahr freuen. Für die beiden Jubiläumsausgaben, die parallel von 6. bis 8. Juni 2025 wie gewohnt am Nürburgring in der Eifel und am Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, wurde das Line-up nun erweitert.

Auch Musiker feiern Jubiläen

Die Veranstalter kündigten an diesem Mittwoch (4. Dezember) 20 neue Acts für "30 Jahre Rock im Park" beziehungsweise "40 Jahre Rock am Ring" an. Zu den neu bestätigten Acts gehört die US-amerikanische Nu-Metal-Band Korn, dessen Sänger Jonathan Davis (53) sich in einem Statement begeistert davon zeigt, "nächstes Jahr Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park zu sein und damit unseren zehnten Auftritt bei diesen ikonischen Festivals zu feiern".

Zu den großen Namen der neuen Actwelle zählen zudem die US-Alternative-Rock-Band Weezer, die britische Metal-Band Bullet For My Valentine und der deutsche Rapper Kontra K. Des Weiteren sind unter anderem bestätigt: Frog Leap, Jerry Cantrell, Destroy Boys, Northlane, I See Stars, The Red Flags und Drug Church. Damit stehen 90 der 100 angekündigten Acts fest.

Zuvor wurden unter anderem die Metal-Legenden von Slipknot als erste Headliner für die Jubiläumsausgaben im kommenden Jahr verkündet. Auch sie haben 2025 etwas zu feiern, denn vor 25 Jahren erschien ihr Debütalbum "Slipknot". Bring Me The Horizon standen vorab ebenfalls bereits als Headliner fest. Danach wurde bekannt, dass The Prodigy, Rise Against, Falling In Reverse, Spiritbox, In Flames oder Heaven Shall Burn bei Rock am Ring und Rock im Park 2025 auf den Bühnen stehen werden. Zu den weiteren, offiziell bestätigten Acts zählen etwa: Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Tocotronic, Powerwolf, Beatsteaks, K.I.Z., SDP oder Olli Schulz & Band.

Die Jubiläen und das Line-up scheinen auf großes Interesse zu stoßen: Laut Veranstalter ist die Ticketnachfrage für die Festivals so groß wie nie zuvor. Demnach wurden bereits über 80.000 Weekend-Tickets für Rock am Ring und über 60.000 Weekend-Tickets für Rock im Park verkauft.