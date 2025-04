Musik Deadmau5 wird wahrscheinlich nie wieder beim Coachella-Festival auftreten

Deadmau5 - ONE USE - cat Coachella - Insta 25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 11:00 Uhr

Der 44-jährige DJ kann sich an fast nichts mehr von seinem umstrittenen Set bei der Veranstaltung erinnern.

Deadmau5 geht davon aus, dass sein umstrittenes Set beim Coachella sein letzter Auftritt bei dem Festival war.

Der 44-jährige DJ und Produzent kann sich laut eigener Aussage nicht mehr wirklich an seine Performance vor einigen Tagen erinnern. Deadmau5, der mit bürgerlichem Namen Joel Zimmerman heißt, musste sein DJ-Set früher als geplant beenden, nachdem er von den Organisatoren der Veranstaltung aufgrund seines komischen Verhaltens von der Bühne geholt wurde. Das abrupte Ende seines Auftritts lässt den Musiker nun vermuten, dass er zukünftig nicht mehr zum Coachella-Festival eingeladen wird. Neben ein Foto einer Wasserflasche schrieb er auf Instagram: „Ich erinnere mich an nichts. Ich glaube nicht, dass ich eine Zigarette geraucht habe? Also… das ist gut, oder? Ich gehe zurück ins Bett. Weckt mich am Donnerstag auf.“ In den Kommentaren schrieb Deadmau5 weiter: „Das war wahrscheinlich meine letzte Coachella-Show.“

Der kanadische Künstler trat als sein Alter Ego Testpilot gemeinsam mit dem Elektro-Produzenten Zhu auf, als er hinter dem Soundsystem stürzte. Über sein Verhalten schrieb Deadmau5 neben ein Foto seiner Katze: „Mann, sogar meine Katze ist enttäuscht von mir. Aber man könnte sagen, das war sie immer schon. Entschuldigung wegen gestern Nacht. LOL. Fairerweise glaube ich, dass die ersten drei Viertel großartig waren! Großes Danke an Zhu, der mir Whiskey gab und meinen dummen Hintern bis zum bitteren Ende mittrug. Lasst mich mit dem Rauchen aufhören, einen persönlichen Neustart zuhause machen, mein Spirit Animal finden, an etwas neuer Musik arbeiten und dann besser zurückkehren.“