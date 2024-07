Fans und Briefmarkensammler freuen sich Roland Kaiser bekommt zum Bühnenjubiläum eigene Briefmarken

Roland Kaiser bekommt als erster Schlagerstar in Deutschland eigene Briefmarken. (the/spot)

SpotOn News | 11.07.2024, 17:53 Uhr

Nach fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft erhält der Schlagerstar Roland Kaiser eine ungewöhnliche Ehrung von der Deutschen Post. Briefmarken mit vier bekannten Songtiteln und der Unterschrift des Künstlers werden erstmals mit Start seiner Jubiläumstour verkauft.

Besonderes Geschenk zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum: Schlagerstar Roland Kaiser (72) bekommt eine eigene Briefmarken-Kollektion. "Als ehemaliger Telegrammbote in jungen Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass mir die große Ehre zuteilwerden würde, anlässlich meines 50. Bühnenjubiläums eine eigene Sondermarke der Deutschen Post zu erhalten. Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde", freut sich der Sänger selbst laut Pressemitteilung über dieses Geschenk.

Da in Deutschland auf offiziellen Briefmarken keine lebenden Personen – mit Ausnahme des Papstes und des Bundespräsidenten – abgebildet sein dürfen, ziert die vier unterschiedlichen Briefmarken-Designs jeweils der Name eines von Kaisers berühmten Hits sowie seine Unterschrift. "Santa Maria", "Warum hast du nicht Nein gesagt?", "Liebe kann uns retten" und "Dich zu lieben" haben es auf die farblich unterschiedlichen Marken in Lila, Orange, Blau und Rot geschafft.

"Kaiser Postfiliale" im Kölner Stadion

Fans können den speziellen und limitierten Briefmarken-Bogen entweder online oder telefonisch im Shop der Deutschen Post bestellen. Die Marken haben jeweils einen Portowert von 100 Cent. Damit können zum Beispiel Kompaktbriefe innerhalb Deutschlands frankiert werden. Erhältlich ist der Briefmarken-Bogen ab dem 13. Juli.

An diesem Tag findet im Kölner Rheinenergiestadion auch ein Konzert seiner "50 Jahre – 50 Hits"-Jubiläumstournee anlässlich des 50-jährigen Bühnenjubiläums des Künstlers statt. Fans finden dann während des Auftritts in Köln eine "Kaiser Postfiliale" im Stadionbereich vor, in der die Briefmarken ebenfalls verkauft werden.

Besonders spannend für Briefmarkensammler

Besonders interessant dürfte das nicht nur für Fans des Schlagersängers sein, sondern auch für leidenschaftliche Briefmarkensammler: Die limitierten Marken sind die ersten Briefmarken überhaupt, die die Deutsche Post aufgrund einer Regelung im Lizenzvertrag mit dem Bundesfinanzministerium im Alleingang herausgeben darf.