50.000 Menschen im Publikum Roland Kaiser dankt seinen Fans für 53. „Kaisermania“

Roland Kaiser veröffentlichte 1976 sein erstes Studioalbum. (paf/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 18:07 Uhr

Zehntausende Menschen reisten für die "Kaisermania" nach Dresden an, um mit Roland Kaiser sein 50. Bühnenjubiläum zu feiern. Der Schlagerstar begeisterte mit einer dreistündigen Show. Die Fernsehübertragung sahen überdurchschnittlich viele junge Menschen. Bei Instagram bedankte sich Kaiser.

Schlagerstar Roland Kaiser (72) hat mit seiner viertägigen "Kaisermania" mehr als 50.000 Menschen in Dresden zusammengebracht. Zusätzlich zu den 10.000 Zuschauern bei dem letzten der vier Konzerte sahen am Samstag (3. August) 1,24 Millionen Fans von zu Hause aus zu, wie der Branchendienst "DWDL" berichtete. "Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam eine so wunderbare Zeit zusammen hatten", schrieb Kaiser nach der Konzertreihe auf Instagram. In diesem Jahr feiert der Sänger sein 50. Bühnenjubiläum.

"Schon lange keine Affäre mehr"

In einer emotionalen Nachricht erklärte der Sänger, er befinde sich nach der 53. "Kaisermania" "immer noch in einer Art 'Gefühlsüberschwang'". Seinen Fans dankte er für ihr zahlreiches Erscheinen: "Eure Begeisterung vor der Bühne, als auch auf den umliegenden Elbwiesen sowie in der Stadt selbst sind unbeschreiblich schön für meine Band und mich."

Auch der Stadt, in der seit 1997 die "Kaisermania" stattfindet, schenkte er einige warme Worte. "Wieder einmal ist für mich klar – Dresden ist schon lange keine Affäre mehr", verdeutlichte er seine enge Verbindung zu der sächsischen Landeshauptstadt. "Es war unbeschreiblich", heißt es zudem am Ende des mit der Nachricht geteilten Konzertmitschnitts. Der Clip gibt einen Eindruck von der Größe des etwa dreistündigen Konzertes. Lichtermeere, feiernde Fans und die Lichtershow bestimmten die Bilder.

Viele junge Zuschauer und ein Ausfall

Das abschließende Konzert verfolgten laut "DWDL" überdurchschnittlich viele junge Zuschauer im Fernsehen. Die im MDR übertragene Sendung erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg lag der Anteil bei 6,2 Prozent. Nach der Übertragung der "Kaisermania" feierten 640.000 Schlager-Fans mit der Sendung "Die 30 schönsten Hits von Roland Kaiser" weiter.

Vor dem Konzert lief jedoch nicht alles glatt. Kaiser musste aufgrund eines Unfalls kurzfristig Ersatz für einen seiner Musiker finden. Wie Kaiser laut der "Bild"-Zeitung während des Konzerts mitteilte, wurde Gitarrist Billy King von einem E-Scooter angefahren. Den Gitarristen, der eine Schiene am linken Arm trug, holte er stattdessen für ein Duett auf die Bühne. Gemeinsam sang er mit dem verletzten Gitarristen "She's a Lady".