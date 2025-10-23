Stars Roland Kaiser: In der Liebe geben Frauen den Ton an

Roland Kaiser - August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 14:00 Uhr

Roland Kaiser findet, dass in der Liebe die Frauen den Ton angeben.

Der 73-jährige Schlagerstar ist überzeugt davon, dass viele Männer zwar groß prahlen, aber eigentlich auf die Entscheidung ihres weiblichen Gegenparts angewiesen sind. Gegenüber der ‚Neuen Osnabrücker Zeitung‘ erklärte Kaiser, dass das angebliche Flirt-Potential mancher Männer „alles eher Wunschdenken“ sei. „Das stimmt einfach nicht. In Wirklichkeit entscheiden die Frauen, was passiert. Nicht die Männer. Punkt“, so der Sänger im Interview.

In seiner Musik will sich Kaiser respektvoll gegenüber dem weiblichen Geschlecht zeigen und keine Macho-Fantasien bedienen. Ihm sei es wichtig zu vermitteln, dass Frauen eigenständige Menschen seien, die stets die freie Wahl über ihr Handeln haben. „In allen meinen Texten bleibt die Frau immer eine selbstständig entscheidende Persönlichkeit, die nicht gegängelt wird und über die man nicht entscheidet“, so der legendäre Musiker weiter. In seinem Lied ‚Du, deine Freundin und ich‘ singt Kaiser beispielsweise von einem Dreier – ein eher ungewöhnliches Thema im Schlagergenre. Obwohl der Star zunächst zögerte, überzeugte ihn schließlich seine Ehefrau davon, den Titel zu veröffentlichen. Heute ist der Song bei Kaisers Auftritten regelmäßig ein Höhepunkt: „Die Menschen finden das auf den Konzerten ausgesprochen unterhaltsam.“

Auch Kaisers Dackelhündin Miley ist eine wichtige Frau im Leben des ‚Santa Maria‘-Interpreten. Die elfjährige Hundedame lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen, weshalb er sie bewundernd als „ungeheuer trickreich“ beschreibt. Kaiser erklärt: „Ich liebe Hunde sehr. Sie tragen eine tiefe Philosophie in sich, die unserer menschlichen weit überlegen ist.“