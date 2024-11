Open-Air-Tour 2025 Roland Kaiser: Zusatzkonzerte und „Kaisermania“-Vorverkauf

Roland Kaiser lädt im Sommer 2025 wieder zur "Kaisermania" und einer Open-Air-Tour ein. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 18:04 Uhr

Roland Kaiser geht 2025 auf große Open-Air-Tour. Aufgrund des großen Interesses an den Konzerten wird der Schlagersänger in fünf weiteren Städten Halt machen, wie er jetzt bekannt gegeben hat.

Der Schlagersänger Roland Kaiser (72) wird bei seiner Open-Air-Tour im Sommer 2025 fünf weitere Städte bespielen. Neu im Konzertplan stehen laut einer Pressemitteilung am 27. Juni das Emsland Open Air in Meppen, am 28. Juni der SparkassenPark in Mönchengladbach und am 10. Juli der Domplatz in Fulda. Erstmals wird Kaiser zudem das Sachs-Stadion in Schweinfurt besuchen, am 11. Juli macht er hier Halt. Auch die österreichischen Fans können sich auf den Schlagersänger freuen: Am 15. Juli kommt er auf die Seebühne in Mörbisch.

Der Vorverkauf für die Open-Air-Zusatzshows startet am 6. November um 10:00 Uhr. Außer Karten für die fünf neuen Städte gibt es außerdem noch Tickets für Auftritte in Rostock, Erfurt, Magdeburg und Schwarzenberg. Insgesamt spielt Roland Kaiser im Rahmen seiner Open-Air-Tour elf Konzerte zwischen dem 27. Juni und dem 3. August. Tickets gibt es ab rund 75 Euro.

Der Vorverkaufstermin für die "Kaisermania"

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten für Roland-Kaiser-Fans: Der Musiker hat zudem auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben, wann der Vorverkauf für sein Kult-Event "Kaisermania" startet. Am 25. und 26. Juli sowie am 8. und 9. August können rund 50.000 Fans Roland Kaiser und seine Band live am Elbufer in Dresden erleben. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 08. November 2024, um 10:00 Uhr – exklusiv bei Eventim.

Seit 2003 veranstaltet Roland Kaiser seine "Kaisermania", die inzwischen Kultstatus erreicht hat und ein echtes Highlight der deutschen Schlagerszene ist. Jedes Jahr sind die Termine in kurzer Zeit ausverkauft und Fans aus ganz Europa pilgern nach Dresden, um den Sänger vor einzigartiger Kulisse an der Elbe zu erleben.