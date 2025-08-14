Film Ron Howard: Das war George Lucas‘ goldene Regel für ‚Solo: A Star Wars Story‘

Bang Showbiz | 14.08.2025, 18:00 Uhr

George Lucas wollte, dass Ron Howard sich daran erinnert, dass ‚Star Wars‘ „für 12-jährige Jungs“ ist.

Der 71-jährige Filmemacher übernahm 2018 die Regie für den Prequel-Film ‚Solo‘, dessen Story sich um einen jungen Han Solo dreht, nachdem das Studio kreative Differenzen mit den ursprünglichen Regisseuren Phil Lord und Chris Miller hatte. Vor der Übernahme sprach Howard mit dem Schöpfer des Franchise.

„Ich habe einmal früh mit ihm gesprochen, als ich gerade darüber nachdachte, es zu machen“, erzählte Howard jetzt dem Magazin ‚Vulture‘. „Er war nicht aktiv an den Filmen beteiligt, aber er sagte: ‚Vergiss einfach nicht – es ist für 12-jährige Jungs.'“ Howard wurde außerdem von Lucasfilms Kathleen Kennedy zu einem Treffen mit ihr und ‚Solo‘-Co-Autor Jonathan Kasdan eingeladen, um sein Interesse auszuloten. Er erinnerte sich: „Sie sagten im Grunde: ‚Wir sind mit Lord und Miller an einem kreativen Stillstand angelangt. Würdest du jemals in Betracht ziehen, einzuspringen?‘ Ich habe mir einige geschnittene Szenen angesehen und verstanden, was sie störte.“ Es habe ein Studio gegeben, das das Drehbuch so mochte, wie es war, und einen Star-Wars-Film wollte. „Aber es gab früh eine tonale Diskrepanz, und sie waren nicht überzeugt, dass das, was Phil und Chris machten, effektiv funktionierte.“

Howard gab zu, dass es Aspekte des Films gab, die er „großartig“ fand, während er Lord und Miller als „unglaublich großzügig während dieses Prozesses“ beschrieb. Er sagte: „Ich habe mir den ganzen Film angesehen und dann einige Dinge hervorgehoben, die ich großartig fand. Und Phil und Chris waren während dieses Prozesses unglaublich großzügig.“