Stars Ron Howard: KI kann Filmemachern helfen

Ron Howard - February 2019 - Photoshot - Writers Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 09:00 Uhr

Ron Howard glaubt, dass KI „Filmemachern dabei helfen kann, mehr von dem, was sie sich vorstellen, auf die Leinwand zu bringen“.

Der 71-jährige Regisseur ist einer der erfolgreichsten Filmemacher Hollywoods und er glaubt, dass KI langfristig eine wichtige Rolle für die Zukunft der Filmindustrie spielen wird.

Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „KI wird Filmemachern dabei helfen, mehr von dem, was sie sich vorstellen, auf sehr effiziente Weise auf die Leinwand zu bringen. Sie wird im Bereich der visuellen Effekte hilfreich sein und eine eigene Revolution darstellen, so wie es digitale Effekte für das Kino waren. Für uns als Gesellschaft ist es wichtig, die Fähigkeit kreativer Menschen zu bewahren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das erfordert Überlegung und Sorgfalt, und die Urheberrechtsfragen müssen gesetzlich geregelt werden.“ Auf die Frage, ob er derzeit KI nutzt, antwortete Howard: „Mir kommen Fragen in den Sinn, und ich weiß, dass die Antworten der KI nicht zu 100 Prozent zuverlässig sind, aber es ist, als hätte man ein paar kluge Leute dabei, die mit einem herumwandern.“

Howard betont auch, dass er keine Bedenken habe, wenn Filmfans seine Projekte auf dem Handy statt auf der großen Leinwand sehen. „Ich schaue mir Filme auf meinem Handy an. Vielleicht sollte ich das nicht sagen – sonst kommt der Geist von David Lynch zurück und verfolgt mich.“