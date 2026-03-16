Stars Ronda Rousey tritt bei WWE-Rivalen auf

Ronda Rousey at Mile 22 premiere - Avalon - 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 14:00 Uhr

Ronda Rousey tritt bei WWE-Rivalen auf – nur Wochen vor MMA-Comebackkampf auf Netflix.

Ronda Rousey trat beim WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling (AEW) auf, nur wenige Wochen vor ihrer Rückkehr in den Mixed-Martial-Arts-Sport.

Die ehemalige UFC-Championesse, die vom MMA ins professionelle Wrestling wechselte, wird im Mai im Hauptkampf der ersten Live-MMA-Übertragung von Netflix gegen Schauspielerin Gina Carano antreten. Dennoch erschien sie am Sonntag (15. März) bei AEW Revolution, um gemeinsam mit ihrer echten Freundin Marina Shafir aufzutreten und Publikumsliebling Toni Storm zu konfrontieren. Nach der Veranstaltung sagte AEW-Chef Tony Khan, dass Rousey – obwohl sie von den Fans laut ausgebuht wurde – „jederzeit willkommen“ sei. Er erklärte auf einer Pressekonferenz: „Ronda ist eine wirklich gute Freundin von Marina Shafir, und Marina hat sie als Unterstützung mitgebracht. Alle waren vom Ringbereich ausgeschlossen, deshalb war das ein großartiges Wrestling-Match. Ich fand, Toni Storm gegen Marina Shafir war ein tolles Match.

Sie werden am Mittwochabend einen Kampf ohne Regeln haben, und darauf freue ich mich.“

Khan, der auch für das NFL-Team Jacksonville Jaguars verantwortlich ist und den englischen Premier-League-Fußballklub Fulham besitzt, erinnerte daran, dass er Rousey bereits 2023 für seine Wrestling-Organisation Ring of Honor eingesetzt hatte. Er fügte hinzu: „Als Marina sagte, dass Ronda ihre Unterstützung sein würde, hieß es natürlich: ‚Okay, alle sind vom Ringbereich ausgeschlossen.‘ Aber nachdem das Match vorbei war, griff Ronda ein und machte ihre Anwesenheit deutlich. Dann nutzte Marina die Situation aus und landete einen hinterhältigen Schlag gegen Toni Storm, während alle von Ronda abgelenkt waren.“ Der ‚Wrestling Observer‘-Reporter Bryan Alvarez berichtete unterdessen, dass viele Leute innerhalb der WWE „schockiert“ gewesen seien, Rousey weniger als drei Jahre nach ihrem Abschied vom Unternehmen beim Rivalen zu sehen. Die WWE hat eine globale Partnerschaft mit Netflix, das den Kampf zwischen Rousey und Carano unter dem Label von Jake Pauls Promotion MVP übertragen wird. Die ehemalige ‚Mandalorian‘-Darstellerin Gina Carano sagte kürzlich zu Netflix: „Ronda kam zu mir und sagte, es gebe nur eine Person, für die sie ein Comeback machen würde. Und es war immer ihr Traum, dass dieser Kampf zwischen uns zustande kommt.“