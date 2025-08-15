Stars Rosalía findet es nicht wichtig, ihre Sexualität zu definieren

Rosalia - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection via Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin will sich nicht dem Druck aussetzen, ihre sexuelle Orientierung irgendwie definieren zu müssen.

Rosalía verspürt keinen Druck, ihre Sexualität zu benennen.

Die 32-jährige spanische Sängerin sieht keine Notwendigkeit, öffentlich über ihre sexuelle Identität zu sprechen. Sie lasse sich von „Freiheit“ leiten, erklärte sie. Das sagte sie, obwohl ihre Freundin, Schauspielerin Hunter Schafer, im vergangenen Jahr enthüllte, dass die beiden 2019 „für fünf Monate romantisch involviert“ gewesen seien. Auf die Frage, ob sie das Bedürfnis habe, ihre Sexualität zu definieren, sagte Rosalía in der neuen Ausgabe des US-Magazins ‚ELLE‘: „Nein, ich setze mich da nicht unter Druck. Ich denke an Freiheit. Das ist es, was mich leitet.“

Während derzeit Gerüchte kursieren, Rosalía würde mit dem deutschen Schauspieler und Musiker Emilio Sakraya ausgehen, trat sie den Spekulationen gelassen entgegen. Sie sagte lediglich: „Ich verbringe viele Stunden im Studio. Ich lebe zurückgezogen.“

Seit ihrem Erfolgsalbum ‚Motomami‘ aus dem Jahr 2022 hat Rosalía keine neue Platte veröffentlicht und sie möchte sich auch in Zukunft Zeit nehmen, statt dem Tempo der Branche zu folgen. Sie sagte: „Das Tempo der Musikindustrie ist so schnell. Und das Opfer, der Preis, den man dafür zahlt, ist sehr hoch. Die treibende Kraft, die einen dazu bringt, weiter Musik zu machen, weiter zu erschaffen, muss aus einem reinen Ort kommen. Motivationen wie Geld, Vergnügen, Macht … ich habe nicht das Gefühl, dass daraus etwas Fruchtbares entstehen kann. Nichts, was mich wirklich interessiert. Diese Themen inspirieren mich nicht.“

Rosalía ist außerdem der Meinung, dass männliche und weibliche Songwriter auf unterschiedliche Weise arbeiten. Sie erklärte: „Oft ist die eher maskuline Art, Musik zu machen, vom Helden geprägt: das Ich, was ich erreicht habe, was ich besitze … bla bla bla. Eine weiblichere Art zu schreiben ist, meiner Meinung nach, eher wie das Sammeln von Eindrücken. Ich bin mir der Geschichten bewusst, die vor mir da waren, der Geschichten, die um mich herum passieren. Ich greife sie auf und teile sie. Ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt, oder?“