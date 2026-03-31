Musik BLACKPINK-Star wird erste K-Pop-Künstlerin mit Las-Vegas-Residenz

BLACKPINK star Lisa - Global Citizen Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 11:00 Uhr

BLACKPINK-Star wird erste K-Pop-Künstlerin mit Las-Vegas-Residenz.

BLACKPINK-Star Lisa ist die erste K-Pop-Künstlerin, die eine feste Showreihe in Las Vegas erhält.

Die 29-jährige Sängerin wird für vier Abende, verteilt auf zwei Wochenenden, im Colosseum im Caesars Palace auftreten. Auf Instagram schrieb sie: „Vegas, seid ihr bereit? VIVA LA LISA kommt im November 2026.“ Lisa wird ihre ‚Viva La Lisa‘-Shows am 13. und 14. November sowie am 27. und 28. November aufführen. Fans können sich ab dem 1. April für den Vorverkauf registrieren. Dieser startet am 22. April, während der allgemeine Ticketverkauf einen Tag später beginnt. Erst im vergangenen Monat veröffentlichte BLACKPINK – bestehend aus Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa – ihr mit Spannung erwartetes Mini-Album ‚Deadline‘. Nur wenige Wochen zuvor hatte die Gruppe ihre gleichnamige Welttournee am 26. Januar 2026 im Kai Tak Stadium in Hongkong abgeschlossen. YG Entertainment erklärte zu ‚Deadline‘: „Trotz des intensiven Zeitplans einer groß angelegten Welttournee haben die Mitglieder viel Zeit und Mühe in die Perfektion dieses Albums investiert. Wir sind überzeugt, dass es sowohl die individuellen musikalischen Fähigkeiten der vier Mitglieder als auch ihre Synergie als Team widerspiegelt. Wir bitten weiterhin um eure Unterstützung, während BLACKPINK erneut einen bedeutenden Beitrag zur globalen Musikindustrie leistet.“

Nach ihrem Album ‚Born Pink‘ aus dem Jahr 2022 konzentrierte sich das Quartett zunächst auf ihre Solo-Karrieren. Lisa hatte zuvor angedeutet, dass die Gruppe wieder im Studio an neuer Musik arbeitet. In einem Interview mit ‚Variety‘ sagte sie: „Tatsächlich waren wir vor ein paar Tagen im Studio. Wir sind alle super aufgeregt, wieder zusammenzukommen und auf Tour zu gehen. Wir vermissen die Blinks sehr und können es kaum erwarten, sie wiederzusehen.“

Im vergangenen Jahr wurde außerdem bekannt, dass eine neue Dokumentation über Lisa in Arbeit ist. Zudem veröffentlichte sie ihr Debüt-Soloalbum ‚Alter Ego‘. Darauf enthalten sind unter anderem die Singles ‚Born Again‘ (mit RAYE und Doja Cat), ‚New Woman‘ (mit Rosalía) sowie die Songs ‚Rockstar‘ und ‚Moonlit Floor (Kiss Me)‘.