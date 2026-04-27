Stars Anne Hathaway: Jessica Chastain inspirierte ihre neue Rolle

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 09:00 Uhr

Anne Hathaways Darstellung in ‚Mother Mary‘ wurde von Jessica Chastain inspiriert.

Die 43-jährige Schauspielerin führt in dem neuen Psychothriller eine gruselige Tanznummer vor, und sie hat verraten, dass Chastain, ihre Freundin aus der Showbranche, sie zu diesem Tanz inspiriert hat.

Die Oscar-Preisträgerin – die in dem Film an der Seite von Michaela Coel, Hunter Schafer, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay und FKA Twigs zu sehen ist – sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich muss Jessica Chastain ein großes Lob aussprechen, die, als sie in ‚A Doll’s House‘ auftrat, auf der Bühne einen Danse macabre tanzte, den ich kurz vor Beginn meiner Dreharbeiten gesehen habe, und der mich einfach umgehauen hat und mich dazu gebracht hat, noch tiefer zu gehen, als ich es ohnehin schon getan hatte.“ Hathaway erklärte, der Schlüssel zu ihrer Darstellung sei es gewesen, die Kunst zu beherrschen, beim Tanzen „besessen“ zu wirken. Die Schauspielerin fügte hinzu: „Es geht nicht nur um die Darbietung, es geht darum, so auszusehen, als würde etwas anderes durch einen hindurchkommen, als wäre man tatsächlich von etwas besessen.“

Anne verriet kürzlich, dass sie im Vorfeld von ‚Mother Mary‘ mit Charli XCX gesprochen habe. Die Schauspielerin spielt die Titelrolle in dem neuen Film, der die psychosexuelle Affäre zwischen der Popsängerin Mary und dem Modedesigner Sam nachzeichnet, und Hathaway verriet, dass sie sich zur Vorbereitung auf ihre Rolle an Charli gewandt habe.