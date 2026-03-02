Stars Rose Byrne findet Elternschaft herausfordernd

Bang Showbiz | 02.03.2026, 09:00 Uhr

Die 'If I Had Legs I’d Kick You'-Darstellerin findet es nicht einfach, eine berufstätige Mutter zu sein.

Rose Byrne empfindet das Elternsein als schwierig.

Die preisgekrönte Schauspielerin gab zu, dass es härter sei, Mutter ihrer Söhne Rocco (9) und Rafa (8) zu sein – die sie mit ihrem Ehemann Bobby Cannavale hat – als jede ihrer Rollen vor der Kamera. Im Gespräch mit dem ‚Love Sunday‘-Magazin der Zeitung ‚The Sunday People‘ verriet die 46-Jährige: „Es ist das Schwerste, was man je tun wird. Die Rolle deines Lebens ist es, Elternteil zu sein. Und ich bin mit einem Schauspieler verheiratet, also ist es natürlich ein ständiges Hin und Her, herauszufinden: ‚Was braucht meine Familie? Wohin entwickelt sich meine Karriere?'“

Der ‚Bridesmaids‘-Star scheut sich nicht, andere Eltern zu fragen, wie sie einen hektischen Arbeitsalltag mit der Kindererziehung vereinbaren. „Ich glaube, es ist für jeden berufstätigen Elternteil schwer. Ehrlich gesagt frage ich die Leute immer noch: ‚Wie macht ihr das?'“, räumte Rose ein. Als Beispiel nannte sie ihre zwei Schwestern, die sehr hart arbeiten würden. „Sie ziehen Kinder groß, jonglieren alles Mögliche – und ich schätze mich glücklich, Unterstützung zu haben. Aber es ist ein ständiges Neuabwägen: ‚Was brauchen sie? Wo stehe ich gerade?'“, schilderte sie.

Die ‚If I Had Legs I’d Kick You‘-Darstellerin – die im Januar einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als gestresste Mutter Linda in der Tragikomödie gewann – verriet zudem, dass Rocco und Rafa kein Interesse daran haben, sie auf der Leinwand zu sehen. Rose – die außerdem für einen Oscar nominiert ist – enthüllte: „Sie würden lieber ‚Stranger Things‘ schauen.“