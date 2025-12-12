Musik Rosé und Bruno Mars: Mehr gemeinsame Musik

Bruno Mars - Getty - 2022 - 64th Annual Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 11:00 Uhr

Rosé und Bruno Mars haben weitere neue Musik gemeinsam aufgenommen.

Die 28-jährige BLACKPINK-Sängerin hat sich im Oktober 2024 mit dem 40-jährigen Sänger von ‚Locked Out of Heaven‘ für den Hit ‚APT.‘ zusammengetan.

In einem gemeinsamen Interview mit ‚Billboard‘ haben die beiden nun verraten, dass sie noch weitere Songs gemeinsam aufgenommen haben.

Mars sagte: „Oh ja, es gibt [mehr Musik]. Und wir lieben den Song, an dem wir gearbeitet haben – ich werde den Titel nicht verraten … Wir überlegen nur noch, wann und wie.“ Der ‚Die with a Smile‘-Sänger verriet auch, dass die Koreaner ihn seit der K-Pop-Zusammenarbeit sehr mögen. „Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber für mich ist es jetzt in Korea anders“, so Mars und fügte hinzu: „Wegen Rosie ist es etwas anderes. Sie behandeln mich dort jetzt ein wenig anders. Und wie ich schon sagte, hat mich der Song wirklich angezogen, weil er ein Stück koreanischer Kultur enthält, und ich fand das magisch.“

Er verglich den Erfolg von ‚APT.‘ mit PSYs K-Pop-Hit ‚Gangnam Style‘ aus dem Jahr 2012. Der Sänger sagte: „Niemand sagt es, aber ich habe das Gefühl, dass Rosie das erste Mal ist, dass wir so etwas sehen. Das letzte Mal, dass wir etwas in dieser Art gesehen haben, war Gangnam Style. Ich finde immer noch, dass das eine erstaunliche Sache war, dass dieser Typ auftaucht und über Gangnam Style spricht und der ganze Song auf Koreanisch ist, und das ist die Lektion, die man daraus lernen kann, das Rockstar-Dasein.“