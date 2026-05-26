Stars Rosie Huntington-Whiteley erfüllt sich ‚Lebenstraum‘ mit Ägypten-Urlaub

Rosie Huntington-Whiteley BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 10:00 Uhr

Rosie Huntington-Whiteley erfüllt sich 'Lebenstraum' mit Ägypten-Urlaub.

Rosie Huntington-Whiteley hat sich mit ihrem Verlobten Jason Statham einen „Lebenstraum“ erfüllt, nachdem das Paar die Pyramiden von Gizeh besucht hat.

Das Model teilte auf Instagram Bilder aus dem Ägypten-Urlaub und verriet, dass sie diese Reise schon lange habe machen wollen. Zu den Fotos schrieb sie: „Die unglaublichsten Tage in Ägypten. Die Pyramiden von Gizeh zu besuchen war ein Lebenstraum.“ Die zweifache Mutter ergänzte, dass das Paar außerdem das Grand Egyptian Museum besucht habe. Sie schrieb weiter: „Die außergewöhnlichen antiken Artefakte im Grand Egyptian Museum aus nächster Nähe zu sehen, war wirklich etwas Besonderes.“

Es gab noch einen weiteren Anlass für die Reise nach Ägypten: Rosie lobte ihren Freund, den Kickboxer Rico Verhoeven, nach dessen Kampf gegen Schwergewichtschampion Oleksandr Usyk. Obwohl Rico den Kampf verlor, bezeichnete Rosie ihn als „einen der elektrisierendsten und unvergesslichsten Kämpfe, die wir je erlebt haben“. Abschließend schrieb sie: „Die Disziplin, das Herz und die Entschlossenheit, die dort gezeigt wurden, waren unglaublich inspirierend. Wir sind so stolz auf dich, Rico.“ Rico kommentierte den Beitrag selbst mit den Worten: „Dass ihr gekommen seid, bedeutet mir die Welt.“ Ein anderer Nutzer schrieb: „Willkommen in Ägypten, wir lieben euch beide!“

Der Ägypten-Urlaub des Paares folgt auf Berichte, wonach Rosie und Jason beschlossen haben, London zu verlassen. Dort lebten sie mit ihren beiden Kindern in einem georgianischen Stadthaus. Stattdessen sollen sie nun in ein neues Zuhause nahe dem New Forest National Park gezogen sein. Laut ‚The Sun‘ befindet sich das neue Anwesen auf einem rund 20 Hektar großen Grundstück mit Privatstrand, Bootssee und Teich. Im Gespräch mit ‚Vogue Australia‘ sagte Rosie über den Umzug: „Direkt um die Ecke gibt es eine unglaubliche Dressurschule. Davon habe ich geträumt, seit ich von zu Hause ausgezogen bin. Es wird Schlamm geben und Kinder, die auf Bäume klettern. London kann sich an Wochenenden oft sehr zielorientiert anfühlen. Ich möchte Ruhe.“

Rosie hatte zuvor bereits den „makellosen Geschmack“ von Jason gelobt und verraten, dass sie das Londoner Stadthaus, das sie 2021 gekauft hatte, gemeinsam in ihr Traumhaus verwandelt hätten. Sie ergänzte: „Er hat mir so viel über Architektur und Möbel beigebracht.“ Vor ihrem Umzug nach London lebte das Paar am Strand von Malibu.