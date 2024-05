Dieses Foto spaltet die Fans Rosie Huntington-Whiteley sendet nackte Grüße aus Cannes

Rosie Huntington-Whiteley teilte ein Nacktbild im Netz. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 19:00 Uhr

Rosie Huntington-Whiteley lässt alle Hüllen fallen! Auf ihrem Social-Media-Account teilte die Schauspielerin jetzt einen Schnappschuss aus dem Hotelzimmer in Cannes, auf dem sie splitterfasernackt zu sehen ist.

Rosie Huntington-Whiteley (37) heizt ihren Fans mit einem Nacktfoto ein. Die Schauspielerin ist aktuell bei den Filmfestspielen in Cannes und gibt ihren rund 19,9 Millionen Followern fleißig Einblicke in ihre Zeit an der Côte d'Azur. Jetzt ließ sie sie sogar bis in ihr Hotelzimmer schauen – und verzichtete dabei gänzlich auf Klamotten.

Auf einem Schnappschuss in ihrem Instagram-Post vom 22. Mai liegt das ehemalige "Victoria's Secret"-Model bäuchlings auf dem Bett. Außer ihres opulenten Goldschmucks trägt sie dabei rein gar nichts und gibt so den Blick auf ihren nackten Hintern frei. "Morgens in Cannes", schrieb Huntington-Whiteley zu der Bilderreihe, in der neben dem Nacktfoto noch Fotos der Landschaft und ihres Outfits zu finden sind.

Das Foto spaltet die Follower

Nicht alle Fans sind von dem nackten Foto begeistert. Während einige Follower- unter anderem Heidi Klum (50) – sich über den Anblick freuten, zeigten sich andere pikiert. "Warum das Nacktfoto? Das hast du nicht nötig" und "Es ist nicht sehr stilvoll, ein nacktes Foto von sich zu posten", waren nur einige der negativen Kommentare unter dem Beitrag.

Bisher begeisterte Rosie Huntington-Whiteley, die seit 2010 mit dem Action-Star Jason Statham (56) liiert ist, beim Filmfestival in Cannes mit ihren eleganten Outfits. Sie schritt in diesem Jahr bereits zweimal über den roten Teppich: Für die Filmpremiere von" The Shrouds" trug sie ein rückenfreies schwarzen Kleid mit transparenten Ärmeln. Bei der Erstaufführung von "The Substance" entschied sich die "Mad Max: Fury Road"-Darstellerin für einen schwarzen Jumpsuit mit langen silbernen Fransen.