Stars Ross Antony: Das vermisst er in seiner Ehe mit Paul Reeves

Ross Antony - 07.07.2017 Pop Up Store Opening Sevens Truffleroom Germany - picture alliance BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2025, 14:00 Uhr

Der Moderator ist seit fast 20 Jahren glücklich verheiratet - doch eine Sache stört ihn an seiner Ehe.

Ross Antony enthüllt, was sich in seiner Ehe im Laufe der Jahre verändert hat.

Der Schlagerstar ist bereits seit 2006 mit dem Opernsänger Paul Reeves verheiratet. Bei gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich können sich die Fans vom Liebesglück des Paars überzeugen. Im Podcast ‚Aber bitte mit Schlager‘ äußerte sich der 50-Jährige nun mit süßen Worten über seinen Mann. „Ich liebe ihn wie am ersten Tag“, schwärmte er.

In Paul hat Ross den Partner fürs Leben gefunden. 2014 und 2017 adoptierte das Paar Kinder. „Wir haben eine Familie gegründet, wir haben auch Tiere und ein schönes Zuhause. Es ist wirklich toll“, plauderte der Entertainer aus.

Doch was ist eigentlich das Glücksrezept für ihre erfüllte Beziehung? Der ehemalige Bro’Sis-Star verwies auf den bekannten Spruch „Gegensätze ziehen sich an“ und erklärte: „Wir haben so ein tolles Verhältnis. Ich glaube, weil er so anders ist [im Vergleich] zu mir. Er ist ein bisschen zurückhaltender – obwohl, wenn wir zu Hause sind, habe ich das Gefühl, der redet viel – […] aber wir ergänzen uns wirklich gut.“

Allerdings gibt es eine Sache, die Ross an seinem Mann stört: Der TV-Moderator ist der Meinung, dass zu viel Harmonie in ihrer Ehe herrscht. „Ich muss sagen, wenn man älter wird, streitet man nicht so viel“, verriet er. Eigentlich keine schlechte Sache – doch Ross sieht diesen Umstand kritisch. „Ich gehe immer zu ihm hin und sage: ‚Paul, streite einfach mit mir!‘ Ich will einfach nur streiten, aber der will nicht. Der guckt mich immer nur komisch an“, gestand er.