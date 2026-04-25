Stars Bei Ross Anthony purzeln wegen ‚Let’s Dance‘ die Pfunde

Ross Antony - 07.07.2017 Pop Up Store Opening Sevens Truffleroom Germany - picture alliance BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2026, 11:58 Uhr

Bei Ross Anthony purzeln wegen 'Let's Dance' die Pfunde.

Ross Antony zählt zu den Überraschungen der aktuellen Staffel von ‚Let’s Dance‘.

Woche für Woche steht der 51-Jährige auf dem Parkett und erlebt dabei nicht nur tänzerische Fortschritte, sondern auch eine bemerkenswerte körperliche Veränderung. Denn das intensive Training zeigt Wirkung: Die Pfunde purzeln. „Ich habe schon sechs Kilo weggetanzt“, verriet der Entertainer im Gespräch mit ‚Bunte‘. Damit bestätigt sich, was viele Zuschauer bereits vermuten: Die RTL-Show ist für ihn nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine sportliche Herausforderung.

Doch der aktuelle Erfolg ist nur ein Teil einer längeren Entwicklung. Bereits in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat Antony insgesamt rund 29 Kilogramm abgenommen. Während der Corona-Zeit brachte er zeitweise noch 112 Kilo auf die Waage, inzwischen liegt sein Gewicht bei etwa 83 Kilogramm. Neben dem Tanztraining spielt auch eine bewusste Lebensweise eine entscheidende Rolle. Gemeinsam mit seinem Ehemann Paul Reeves hat Antony seine Ernährung umgestellt. „Immer, wenn wir unterwegs sind, essen wir eine Portion zusammen“, erklärt er. Auch viel Wasser und regelmäßige Bewegung gehören zu seinem Alltag.

Der Weg dorthin war jedoch nicht immer leicht. „Du weißt, wie es ist, wenn man älter wird […] man möchte fit bleiben“, sagt Antony offen. Gleichzeitig sei es schwierig, alten Gewohnheiten zu widerstehen. Umso größer ist heute die Zufriedenheit. „Das Schönste ist, dass ich mich das erste Mal seit Monaten wieder im Spiegel angucken kann“, so der Sänger. Mit Disziplin, Bewegung und jeder Menge Tanzleidenschaft scheint Ross Antony aktuell in Bestform zu sein und beweist, dass Unterhaltung und Fitness manchmal Hand in Hand gehen.