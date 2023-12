Eine Idee für jeden Weihnachtstag Roter Kussmund und mehr: So gelingt das perfekte Weihnachts-Make-up

Schauspielerin Leighton Meester macht es vor: Festliches Weihnachts-Make-up muss gar nicht aufwändig sein. (the/spot)

SpotOn News | 21.12.2023, 22:01 Uhr

Mit dem perfekten Make-up die Liebsten an Weihnachten verzaubern: Hier gibt es drei Schmink-Tipps für ein glamouröses Weihnachtsfest. Das sind die Make-up-Highlights für die Festtage:

Weihnachten herrscht ein besonders festlicher Zauber. Mit dem passenden Make-up wird das Fest mit den Liebsten noch magischer und glamouröser. Ob glitzernder Lidstrich oder klassische rote Lippen: Diese Schmink-Tipps unterstreichen die festliche Weihnachtsstimmung. Hier kommen drei Make-up-Ideen für ein besinnlich-glamouröses Weihnachtsfest.

Roter Kussmund an Heiligabend

An Heiligabend glitzern die Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern. Lichterketten und Kerzenschein tauchen alles in ein gemütliches Licht. Besonders schön zur Geltung kommt in diesen Momenten ein sinnlicher Kussmund in leuchtendem Rot. Jennifer Lopez (54) zeigt den perfekten Red-Lips-Look in einem aktuellen Video auf ihrem Instagram-Kanal. Sie setzt ihre Lippen mit einem matten roten Lippenstift in Szene, ein glänzendes Finish bekommen die Lippen mithilfe von etwas durchsichtigem Gloss. Der Rest des Make-ups übt sich in schlichter Zurückhaltung. Ein glamouröser Make-up-Look für einen magischen Abend!

Glitzernder Lidstrich am ersten Weihnachtsfeiertag

Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es bei vielen Menschen zum Essen mit Familie, Freunden oder Verwandten. Ein perfektes Make-up auf den Lippen ist da fehl am Platz. Stattdessen kann man die Augen in den Fokus des weihnachtlich-funkelnden Beauty-Looks nehmen. Ein glitzernder Lidstrich sorgt entweder für subtilen Glanz oder für auffälligen Schimmer – je nachdem für welche Intensität man sich entscheidet.

Rosige Bäckchen am zweiten Weihnachtsfeiertag

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Bäuche voll von festlichen Gerichten, Plätzchen und anderen Leckereien. Ein winterlicher Spaziergang tut gut. Daran orientiert gestaltet sich das Make-up für den Feiertag: Mit einem Hauch von Rouge sorgt man für rosige Bäckchen und einen winterlichen Teint. Der sanfte Blush zaubert im Handumdrehen einen gesunden Glow ins Gesicht und betont die natürliche Schönheit. Warme, rosige Nuancen auf den Wangenknochen passen perfekt zur winterlichen Weihnachtsatmosphäre und sehen einfach märchenhaft schön aus.